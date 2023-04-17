Политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского закончится после поражения страны в конфликте с Россией. Об этом 17 апреля «Известиям» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Я думаю, что, если Украина проиграет, а я в этом не сомневаюсь, Зеленский как политический лидер на этом закончится. Потому что он слишком много поставил на карту, на его совести жизни десятков тысяч украинцев, на его совести нападение на Украинскую православную церковь, церковный раскол, который происходит по его милости. Слишком много украинские граждане терпели за эти годы притеснений, преследований», — сказал он.

Сенатор предположил, что Зеленский после окончания спецоперации «побежит с Украины».

«А кто его приютит — какая из западных стран — может, Америка. Об этом пусть думают его хозяева. Нас интересуют результаты спецоперации, которые безусловно должны быть выполнены», — заключил Джабаров.

Ранее в этот день экс-советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Украина знает, что не сможет победить в конфликте с Российской Федерацией.

14 апреля Макгрегор выразил мнение, что украинские боевики хотят ликвидировать Зеленского из-за коррупции и хищений в армии. По его словам, солдаты воспринимают происходящее как предательство.

11 апреля экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин сказал, что Зеленскому придется уйти в отставку, если он не сменит свой курс. Он обратил внимание на то, что Киев скрывает информацию о реальных потерях в рядах Вооруженных сил Украины, когда на деле складывается критическая ситуация.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.