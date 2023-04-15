Украинские боевики хотят ликвидировать президента страны Владимира Зеленского из-за его предательства, заявил 14 апреля YouTube-каналу Judging Freedom экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Он указал, что проблема коррупции в украинской армии достигла апогея: миллионы наличных денег оказываются в совершенно разных местах, а военное оборудование пропадает. По словам Макгрегора, в соцсетях распространяются ролики, на которых украинские солдаты обсуждают текущую обстановку и критикуют руководство страны.

«Украинские солдаты <...> говорят: «Первым делом надо вернуться и перевешать Зеленского с его командой, пока до них не добрались русские». <...> Они (боевики — Ред.) прекрасно знают, что их предали», — добавил Макгрегор.

Газета The Washington Post 13 апреля написала, что в США опасаются, что украинцы могут разочароваться в руководстве своей страны из-за продолжающегося военного конфликта.

Ранее, 11 апреля, экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленскому придется уйти в отставку, если он не сменит свой курс. Он обратил внимание на то, что Киев скрывает информацию о реальных потерях в рядах Вооруженных сил Украины, когда на деле складывается критическая ситуация.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.