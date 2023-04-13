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Разведка США опасается риска смены руководства в Киеве при затягивании конфликта

WР: разведка США опасается риска смены руководства в Киеве при затягивании конфликта
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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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В США опасаются, что украинцы могут разочароваться в руководстве своей страны из-за продолжающегося военного конфликта. Как отмечается в статье The Washington Post (WР) 13 апреля, в случае продолжения боевых действий вероятность смены власти на Украине повысится.

Журналисты ссылаются на данные разведывательного управления министерства обороны (РУМО), секретные документы которого попали в Сеть при утечке Пентагона, где прогнозируется такой вариант развития событий.

Издание отмечает, что в бумагах не поясняется, идет ли речь о политическом или военном руководстве страны. По версии газеты, сейчас на Украине заметны выраженные противоречия между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным, которого называют «политической угрозой» для киевских властей.

Кроме того, в РУМО считают «наиболее вероятным сценарием», что ни одна из сторон конфликта в текущем году не получит решающего преимущества, даже несмотря на то, что Киев продолжит проведение мобилизации.

Также газета отмечает, что РУМО считает маловероятным начало мирных переговоров между Москвой и Киевом в текущем году.

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Ранее, 11 апреля, экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президенту Украины придется уйти в отставку, если он не сменит свой курс. Спикер обратил внимание на то, что Киев скрывает информацию о реальных потерях ВСУ, когда на деле складывается критическая ситуация.

В этот же день украинский режиссер-документалист Игорь Лопатенок обвинил Зеленского в предательстве интересов страны. Он напомнил, что тот в своей инаугурационной речи обещал украинцам прекратить конфликт в Донбассе.

7 апреля экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, стране нужен другой лидер, потому что Зеленский не смог победить коррупцию.

5 апреля министр обороны Украины Алексей Резников предположил, что украинский конфликт может закончиться в текущем году. При этом его разрешение с помощью мирных переговоров невозможно, подчеркнул он. Резников добавил, что Украина согласна вести диалог только после вывода российских войск «с дальнейшим согласованием по репарациям и контрибуциям».

До этого, 27 февраля, газета Politico писала, что на Украине нарастает внутриполитическая критика в адрес Зеленского. По данным авторов материала, оппозиционные политики всё чаще обвиняют главу государства в чрезмерной концентрации власти и поверхностных методах управления.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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