Разведка США сочла маловероятными переговоры по Украине в 2023 году

Разведывательное управление Министерства обороны (РУМО) США считает маловероятным начало мирных переговоров между Москвой и Киевом в текущем году. Об этом 13 апреля сообщила газета The Washington Post со ссылкой на документы, просочившиеся в Сеть после утечки данных Пентагона.

«Переговоры о прекращении конфликта маловероятны в течение 2023 года при всех рассматриваемых сценариях», — приводит газета текст документа, якобы содержащего оценки РУМО.

По информации издания, специалисты РУМО ожидают продолжения боевых действий в 2024 году. Ведомство предполагает, что обе стороны «будут отказываться от переговоров о прекращении конфликта» в текущем году.

В публикации The Washington Post говорится, что РУМО считает наиболее вероятным сценарием отсутствие решающего преимущества у какой-либо из сторон украинского конфликта. В этом случае Киев продолжит проведение мобилизации в стране.

Газета приводит комментарий американского чиновника, который отметил, что решение о начале переговоров с Россией, по мнению Вашингтона, должен принимать президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее, 7 апреля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу сказал, что переговоры по урегулированию на Украине могут осуществляться только на основе учета российских интересов. При этом Россия не раз говорила, что не отказывается от переговоров. В то же время заявления Запада по мирным переговорам России и Украины являются «нечистоплотным приемом», добавил Лавров.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий накануне заявил, что Москва не исключает возможности решения украинского конфликта мирным путем, однако решение должно быть принято с учетом изменения территориальных реалий. По его словам, любые переговоры с украинской стороной должны проводиться с учетом того, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области и Крым являются полноправными регионами РФ.

5 апреля министр обороны Украины Алексей Резников предположил, что украинский конфликт может закончиться в текущем году. При этом его разрешение с помощью мирных переговоров невозможно, подчеркнул он. Резников добавил, что Украина согласна вести диалог только после вывода российских войск «с дальнейшим согласованием по репарациям и контрибуциям».

В этот же день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не видит никаких перспектив для возобновления российско-украинских переговоров. Также визит Зеленского в Польшу не означает, что Украина будет обсуждать возможности продолжения мирных переговоров.

До этого, 29 марта, Песков отмечал, что в случае с Украиной достижение целей спецоперации политико-дипломатическим способом стало невозможным. Он также призывал рассматривать ситуацию в более широком контексте, учитывая развязанную странами Запада гибридную войну против России.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».