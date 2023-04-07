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Лавров заявил о возможности переговоров с Украиной только с учетом интересов РФ

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Фото: РИА Новости/БелТА
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Переговоры по урегулированию на Украине могут осуществляться только на основе учета российских интересов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 7 апреля во время переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Также, по его словам, заявления Запада по мирным переговорам России и Украины являются «нечистоплотным приемом». Лавров подчеркнул, что Россия не раз говорила, что не отказывается от переговоров.

«Но переговоры эти могут быть только на основе учета российских законных интересов, российских законных озабоченностей, которые мы долгие-долгие годы излагали, обозначали в диалоге с нашими западными коллегами и которые — наши озабоченности — были высокомерно проигнорированы с пренебрежением», — заявил он на пресс-конференции.

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Ранее, 6 апреля, председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Пекине заявил, что чудодейственного средства для разрешения кризиса на Украине нет, сторонам конфликта нужно создавать условия для мирных переговоров.

В тот же день секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов заявил, что дипломатическое урегулирование конфликта Киева с республиками Донбасса стало бы «политическим убийством» президента Украины Владимира Зеленского.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Москва не исключает возможности решения украинского конфликта мирным путем, однако решение должно быть принято с учетом изменения территориальных реалий.

5 апреля министр обороны Украины Алексей Резников высказал свою точку зрения насчет вероятности проведения мирных переговоров. По его словам, Зеленский и украинский народ не одобрят такого исхода событий, поэтому вариант с нахождением компромисса исключен.

4 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не видит никаких перспектив для возобновления российско-украинских переговоров.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители республики проголосовали за воссоединение демократическим путем и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов, которые прошли в сентябре 2022 года.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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