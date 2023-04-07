Арестович посчитал необходимым сменить Зеленского

Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что глава государства Владимир Зеленский не смог освободить страну от коррупции. Об этом он сказал 7 апреля в интервью, которое опубликовано на его YouTube-канале.

На вопрос, сможет ли Польша спасти Украину от коррупционеров, если эти две страны станут одним государством, он ответил: «Украине нужно всего лишь одно. <…> Чтобы к власти пришел человек, который не будет воровать. Сам не будет и другим не даст. К сожалению, до сих пор нам не везло».

Арестович добавил также, что для выполнения этой задачи страной должен управлять другой человек. Тогда ему задали вопрос, почему нынешний президент не может быть таким руководителем.

«Нынешнему президенту так и не удалось справиться с коррупцией, хотя конфликт мог бы быть хорошим поводом применить «экстраординарные меры» для решения проблемы. Но, как мы видим, это произошло не до конца, мягко говоря», — подытожил бывший советник.

Ранее, 3 апреля, стало известно, что Зеленский рассмотрит петицию о пожизненном заключении коррупционеров, потому что она набрала необходимые для этого 25 тыс. голосов граждан Украины.

Петицию опубликовали после череды коррупционных схем, которые в феврале в минобороны страны вскрыла Служба безопасности Украины (СБУ). Например, в январе главу департамента госзакупок министерства обороны Украины Богдана Хмельницкого отправили в отставку. Тогда же кабинет министров Украины отправил в отставку четырех заместителей министров и согласовал увольнение глав Днепропетровской, Киевской, Сумской, а также подконтрольных Украине частей Запорожской и Херсонской областей.

В начале февраля Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинения ряду должностных лиц. Суд в Киеве арестовал на два месяца бывшего заместителя министра обороны Украины Вячеслава Шаповалова и ряд других госслужащих. Шаповалова заподозрили в том, что он приобретал защитное снаряжение для нужд ВСУ по завышенным ценам. В результате этого украинские военные недополучили амуницию на сумму более 1 млрд гривен (более 1,9 млрд рублей).