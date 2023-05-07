Американский политик Лейк призвала США прекратить отправлять деньги Украине
Если Вашингтон перестанет переводить деньги Киеву, то конфликт на Украине закончится, заявила 6 мая политик, экс-кандидат в губернаторы штата Аризона Кари Лейк.
«США необходимо перестать выделять деньги на этот конфликт и свести вместе [президентов Украины и России Владимира] Зеленского и [Владимира] Путина», — приводит ее слова издание Newsweek.
Лейк добавила, что важно усадить представителей сторон конфликта за стол переговоров, пишет «Газета.Ru».
Ранее, 2 мая, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что в ближайшие месяцы Киев полностью потеряет военную и финансовую поддержку США. В качестве аргументов эксперт приводил два фактора: проблемы в экономике Соединенных Штатов Америки и потеря интереса американцев к оказанию помощи Киеву.
В апреле премьер-министр Венгрии Виктор Орбан указал, что Украина в финансовом плане является несуществующей страной и как только США и страны Европы прекратят ее содержать, конфликт закончится.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.