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Детский том: в парламенте начинают документировать преступления Киева

Сколько несовершеннолетних пострадали за девять лет конфликта и как мировое сообщество реагирует на действия Украины
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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Сенаторы и депутаты 30 июня проведут в Госдуме первое заседание парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей. Об этом «Известиям» сообщили парламентарии. Законодатели, в частности, обсудят возможность создания единой платформы для обнародования совершенных украинской стороной преступлений. Чего хотят добиться российские политики и сколько детей стали жертвами украинского режима за девять лет — в материале «Известий».

«Нам уже передана часть материалов»

Спустя пару месяцев после завершения парламентского расследования деятельности биолабораторий на Украине российские политики взялись еще за одно дело: теперь депутаты и сенаторы готовятся к проверке преступных действий украинских властей в отношении детей с 2014 года, в частности речь идет о детях Донбасса и Новороссии.

Инициатором нового расследования стала Госдума и ее спикер Вячеслав Володин. С парламентской трибуны он предложил коллегам отложить свои летние отпуска, чтобы скорее сформировать доказательную базу и направить ее в национальные парламенты других стран. Госдума и Совфед уже утвердили создание комиссии и определились с кандидатурами на пост сопредседателей: ее возглавят вице-спикеры палат Анна Кузнецова и Галина Карелова.

— На территории ЛНР и ДНР работают специальные комиссии, которые фиксируют доказательства преступлений военно-политического руководства Украины против мирного населения. Мы встречались с членами этих комиссий. Нам уже передана часть материалов, доказывающих совершение ВСУ, в целом киевским режимом умышленных преступлений против личности, — сказала «Известиям» Анна Кузнецова.

Среди трагических примеров сопредседатель назвала одну из школ луганского Лисичанска, где были заготовлены средства для истязания. В городе Счастье при участии директора одного из лицеев был организован подвоз детей-сирот в батальон для дальнейших издевательств. Кроме того, в эти годы пропадали целые сиротские учреждения Украины, добавила она.

Как ранее сообщила вице-спикер ГД, за девять лет были направлены обращения в ООН, Комиссию по правам человека, Европейский суд по правам человека, Международный уголовный суд и ОБСЕ. Только с территории ЛНР в ЕСПЧ было направлено более 2 тыс. исковых заявлений. Все эти обращения не просто остались без ответа, но даже не зафиксированы, заключила сопредседатель комиссии.

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По данным СК РФ, с 2014 года в Донбассе в результате агрессии киевского режима погибли 138 детей, ранены 444 ребенка. В память о погибших детях в донецком Парке Победы появилась Аллея ангелов, добавила сенатор Инна Святенко, которая также входит в состав парламентской комиссии. При этом сегодня террористические удары ВСУ наносятся не только по нашим новым регионам, но и по Белгородской, Курской и Брянской областям: там тоже получают ранения и гибнут дети, подчеркнула политик.

«Цель парламентской комиссии — чтобы мировое сообщество знало об этой большой трагедии. Факты уничтожения наших детей не должны быть замолчаны и преданы забвению», — добавила в беседе с «Известиями» парламентарий.

«Насильно отнимали детей у родителей»

Вероятно, политики прислушались к рекомендации спикера Госдумы поторопиться с началом расследования и уже подготовили первое заседание, которое намечено на площадке нижней палаты 30 июня, о чем рассказали «Известиям» в парламентской комиссии. Депутат Госдумы Олег Леонов, член парламентской комиссии сказал «Известиям», что во время первого заседания будут определены направления работы и подгруппы комиссии, а также рассмотрены первые факты преступлений.

— Полагаю, что на первой встрече необходимо обсудить вопросы общего, установочного характера. Важно понять конкретные механизмы и направления сбора свидетельств о преступлениях киевского режима. Собрать воедино всю уже имеющуюся у нас информацию. Возможно, стоит рассмотреть вопрос создания единой публичной платформы с фиксацией и обнародованием совершенных преступлений. Убеждена, что эта информация должна быть открытой. Одна из наших ключевых задач — предать огласке зверства неонацистов, — отметил в беседе с «Известиями» сенатор от ДНР Наталья Никонорова.

Сенатор напомнила, что ДНР находится под постоянными обстрелами со стороны ВСУ: под их прицелом находятся гражданские объекты, инфраструктура, а также школы, детские сады, жилые дома и больницы.

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— Более того, в ходе освобождения населенных пунктов мы узнаем и о других преступлениях этих негодяев. Например, о том, как насильно отнимали детей у родителей, о незаконной эвакуации целых детских домов в неизвестном направлении без какого-либо документальной фиксации. До сих пор местонахождение многих детей остается неизвестным. Указанные действия тоже должны стать предметом расследования, — подчеркнула она.

Комиссии предстоит организовать доскональный сбор свидетельств преступлений, а после — предать их огласке, в том числе и среди международного сообщества, пояснила Наталья Никонорова. Кроме того, структуре предстоит не только тщательно исследовать все факты преступлений киевского режима в отношении несовершеннолетних, но и дать им четкую правовую оценку, уточнила «Известиям» еще один член комиссии — сенатор Ирина Рукавишникова.

Справка «Известий»

Парламентское расследование — одна из форм парламентского контроля, которая применяется для расследований преступлений общественной значимости. По результатам своей работы комиссия подготовит итоговый доклад, где будут содержаться выводы, предложения о принятии тех или иных нормативных актов, об освобождении от должности лиц, действия которых привели к фактам, подпавшим под расследование парламента. Комиссия создана на срок до одного года, результаты расследования направят руководству страны.

В истории российского парламентаризма это четвертое расследование после бесланской трагедии, катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС и деятельности биолабораторий США на Украине.

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