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Рогов допустил введение контингента НАТО на Украину после саммита

Рогов: контингент НАТО может быть введен на Украину после саммита в Вильнюсе
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Фото: Global Look Press/Xander Heinl
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Североатлантический альянс может частично ввести свой контингент на территорию Украины после саммита в Вильнюсе. Такое мнение 6 июля высказал председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Ядерная провокация на Украине в планах [президента Владимира] Зеленского присутствует для того, чтобы попытаться продавить решение на саммите НАТО о введении ограниченного контингента оккупационных сил из Польши и прибалтийских республик», — приводит его слова ТАСС.

По мнению Рогова, польским элитам интересны области на Западной Украине, причем, не только Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская, но и другие, отмечает «Газета.Ru».

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Ранее в этот день военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Известиям», что украинские силы попытаются добиться хоть какого-нибудь результата на поле боя перед саммитом НАТО — следовательно, ВС РФ могут ожидать перегруппировки и наступательной активности противника.

Между тем руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов накануне заявил, что предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе не удовлетворит ожидания Киева.

5 июля альянс подтвердил решение создать совет Украина – НАТО. Первое заседание новой организации пройдет на саммите в Вильнюсе 12 июля на уровне глав государств при участии Швеции.

Тогда же бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение о том, что непосредственное участие НАТО в конфликте — единственная надежда киевского режима получить шанс на перелом ситуации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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