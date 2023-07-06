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Эксперт рассказал о влиянии скорого саммита НАТО на активность ВСУ

Эксперт Дандыкин рассказал о влиянии приближающегося саммита НАТО на активность ВСУ
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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Украинские силы попытаются добиться хоть какого-нибудь результата на поле боя накануне саммита стран НАТО, который начнется в Вильнюсе 11 июля. Именно поэтому можно прогнозировать, что скоро они закончат перегруппировку и начнут атаковать, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

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«Новая фаза наступления начнется на днях. Скорее всего, в конце недели они попытаются что-то сделать. На самом деле их возможности тают. Если брать сегодня сводку министерства обороны, то они потеряли 700 с лишним человек только убитыми. Это почти два батальона», — объяснил он.

Эксперт также отметил, что страны Североатлантического альянса хотят услышать об успехах Вооруженных сил Украины (ВCУ), так как выделяют им значительные средства и вооружения.

«Там люди умеют считать и деньги, и снаряды», — подчеркнул Дандыкин.

По словам эксперта, серьезные резервы у ВCУ еще есть, но они им вряд ли помогут.

«Тем более что наши каждый день бьют по центрам принятия решений. И где эти главные резервы? Они небезграничны», — отметил он.

В зоне проведения спецоперации в течение последних суток ВСУ потеряли не менее 760 человек и 54 единицы военной техники, включая танки, гаубицы, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и гаубицы Д-30, сообщили в Минобороны России 5 июля.

Также российская ПВО в течение суток уничтожила шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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