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Расчет САУ «Гиацинт» ВС РФ уничтожил немецкую гаубицу PzH 2000

Артиллеристы ЦВО уничтожили немецкую САУ на краснолиманском направлении
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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ВС РФ на краснолиманском направлении уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) PzH 2000, которую Киев получил от Берлина в качестве военной помощи. Об этом 2 августа сообщили ТАСС в Минобороны России.

«Во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов «Гиацинт-С» снайперской стрельбой поражает немецкую САУ PzH 2000, а также опорные пункты украинских войск. Корректировка точности огня артиллерийского орудия выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить САУ противника минимальным количеством выстрелов», — говорится в заявлении ведомства.

По данным МО, расчеты САУ «Гиацинт-С» войсковой группировки «Центр» ежедневно выполняют огневые задачи для ослабления противника, тем самым поддерживая действия штурмовых подразделений. Как подчеркнул командир батареи с позывным Оцелот, артиллеристы работают в любое время года и при любых погодных условиях. Удары по целям наносятся как с подготовленных, так и с открытых позиций.

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Ранее в этот день начальник пресс-службы Центральной группировки войск Александр Савчук рассказал, что на краснолиманском направлении были сорваны пять атак механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

1 августа командир штурмового отряда с позывным Катунь заявил, что на данном участке спецоперации российские военнослужащие ликвидировали две роты ВСУ.

Накануне глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу сообщил, что населенные пункты Ковалевка и Сергеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) были освобождены от украинских боевиков.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за действий украинских военных.

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