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ВС РФ ликвидировали две украинские роты под Красным Лиманом

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Служащие ВС РФ ликвидировали две роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом во вторник, 1 августа, рассказал журналистам командир штурмового отряда с позывным Катунь.

«Пять дней проводился штурм участка местности. На этом участке уничтожено три опорных пункта противника. Применялись гранатометы, огнеметы, миномет. Всё это позволило успешно и скоординировано выполнить боевую задачу. Мы уничтожили до двух с половиной рот противника», — поделился он.

В перерывах между боестолкновениями отряд выводили в тыл для отдыха, а также интенсивных 12-часовых тренировок. Программу занятий разрабатывали квалифицированные инструкторы с учетом опыта и ошибок прошлых операций.

«Наша задача — сохранение личного состава, чтобы там никто не растерялся, и здесь как раз к этому идут максимальные действия, чтобы сохранить личный состав и выполнить боевую задачу», — подчеркнул командир штурмовой роты с позывным Каша.

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Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские силы отразили две атаки ВСУ на краснолиманском направлении в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Тогда же глава оборонного ведомства Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ освободили от украинских боевиков Ковалевку и Сергеевку на краснолиманском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за действий украинских военных.

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