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Группировка «Центр» сорвала 5 атак ВСУ на краснолиманском направлении

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Фото: РИА Новости
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Авиация и артиллерия группировки войск «Центр» сорвали на краснолиманском направлении пять атак штурмовых групп механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 2 августа сообщил начальник пресс-центра Центральной группировки Александр Савчук.

«На краснолиманском направлении в районах Торского участка и Серебрянского лесничества огнем артиллерии и ударов авиации группировки войск «Центр» отражено и сорвано пять попыток атаки штурмовых групп механизированных бригад ВСУ», — сказал он ТАСС.

По информации начальника пресс-центра Центральной группировки войск, в ходе ведения активной обороны на занятых рубежах в районах Кармазиновки и Червонопоповки Луганской Народной Республики подразделениями российских военнослужащих с помощью огня артиллерии и ударов авиации были захвачены семь опорных пунктов противника. ВСУ потеряли более 100 боевиков, были уничтожены боевая бронированная машина и три автомобиля пикап.

Савчук отметил, что в рамках контрбатарейной борьбы были поражены орудия Д-30, 152-миллиметровая гаубица «Мста-Б» и два миномета. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и четыре реактивных снаряда РСЗО М142 HIMARS, сообщил он.

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Накануне командир штурмового отряда с позывным Катунь рассказал, что служащие ВС РФ ликвидировали две роты ВСУ на краснолиманском направлении.

Тогда же глава оборонного ведомства Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ освободили от украинских боевиков Ковалевку и Сергеевку на краснолиманском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за действий украинских военных.

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