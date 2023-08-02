Трампу предъявили новые обвинения по делу о попытке вмешательства в выборы

Экс-президенту США Дональду Трампу предъявили новые обвинения по делу о попытках вмешательства в выборы в 2020 году. Об этом свидетельствует документ, опубликованный в судебной базе во вторник, 1 августа.

Отмечается, что бывшего американского лидера обвиняют в том, что он через насилие и хаос в Капитолии 6 января 2021 года хотел помешать утверждению результатов выборов.

Дональда трампа вызвали в суд в Вашингтоне, следует из обвинительного заключения. По данным СМИ, явка назначена на 16:00 (23:00 по мск) 3 августа. Большое жюри присяжных выразило согласие по поводу возможного привлечения бывшего американского лидера за «сговор с целью обмана США», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры», «сговор против прав».

Утверждение присяжными обвинительного заключения требуется по закону, только после этого прокуратура имеет право вменить деяния фигуранту дела.

Ранее в этот день пресс-служба Трампа заявила, что предъявление обвинений бывшему президенту США является попыткой администрации действующего главы государства Джо Байдена вмешаться в предстоящие выборы.

Также известно, что Федеральное большое жюри поддержало выдвижение обвинений бывшему американскому лидеру по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года.

До этого, 28 июля, Трамп сообщил о намерении продолжить предвыборную кампанию за высший государственный пост даже в случае вынесения ему обвинительного приговора. Он отметил, что предъявление ему двух новых пунктов обвинения по уничтожению записей с камер видеонаблюдения в личном поместье политика в Мар-а-Лаго и умышленному «удержанию документов, связанных с национальной обороной США» стало «вмешательством в выборы на самом высоком уровне».

10 июня экс-президент заявил, что продолжит свою политическую деятельность. Он обвинил Байдена в стремлении посадить в тюрьму главного политического оппонента, который с большим отрывом побеждает в предвыборных опросах.

Дональд Трамп — первый бывший президент США, которому предъявлены уголовные обвинения. В этом году его также обвинили по делам о выплатах денег за молчание порнозвезде и о секретных документах.

Уголовные обвинения по последнему делу насчитывают 37 пунктов, включая несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию, были предъявлены Трампу в июне, но он отказался признать себя виновным.