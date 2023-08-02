В США приравняли обвинения Трампу к попытке вмешательства в выборы

Предъявление обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу является попыткой администрации действующего главы государства Джо Байдена вмешаться в предстоящие выборы. Об этом во вторник, 1 августа, заявила пресс-служба Трампа.

«Это не что иное, как очередная жалкая попытка преступной семьи Байденов и министерства юстиции, используемого ими в качестве оружия, вмешаться в президентские выборы 2024 года, на которых президент Трамп станет неоспоримым фаворитом», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день стало известно, что Федеральное большое жюри поддержало выдвижение обвинений бывшему американскому лидеру по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года.

До этого, 28 июля, Трамп сообщил о намерении продолжить предвыборную кампанию за высший государственный пост даже в случае вынесения ему обвинительного приговора. Он отметил, что предъявление ему двух новых пунктов обвинения по уничтожению записей с камер видеонаблюдения в личном поместье политика в Мар-а-Лаго и умышленному «удержанию документов, связанных с национальной обороной США» стало «вмешательством в выборы на самом высоком уровне».

10 июня экс-президент заявил, что продолжит свою политическую деятельность. Он обвинил Байдена в стремлении посадить в тюрьму главного политического оппонента, который с большим отрывом побеждает в предвыборных опросах.

Дональд Трамп — первый бывший президент США, которому предъявлены уголовные обвинения. В этом году его также обвинили по делам о выплатах денег за молчание порнозвезде и о секретных документах.

Уголовные обвинения по последнему делу насчитывают 37 пунктов, включая несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию, были предъявлены Трампу в июне, но он отказался признать себя виновным.