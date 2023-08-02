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Бойцы ВС РФ уничтожили группу украинских десантников под Соледаром

«РИА Новости»: бойцы ВС РФ уничтожили группу десантников ВСУ под Соледаром
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Бойцы бригады «Терек» и казачьего диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» бригады «Сибирь» зафиксировали высадку украинского десанта примерно в 20 км от Соледара, рассказал 1 августа «РИА Новости» российский боец с позывным Амиго.

«Авиация вертолетная у них (украинских боевиков. — Ред.) начала действовать, ровно вчера здесь рядышком (в районе подконтрольного киевскому режиму населенного пункта Рай-Александровка. — Ред.) они высадили десант на трех вертолетах. Шли они, конечно низко, чтобы не попасть под огонь наших ПВО. Это были Ми-8, мы их засняли и приготовились вчера к отражению десанта», — рассказал Амиго.

Начальник штаба бригады «Терек» с позывным Бача добавил, что после того, как российские бойцы зафиксировали вертолеты, они отследили при помощи беспилотников подъезд в этот район бронетехники противника. Затем при помощи реактивной и ствольной артиллерии отряд «Скиф» нанес удар по данному сектору.

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Днем ранее начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев сообщил, что авиация «Южной» группировки войск нанесла удары по четырем пунктам временной дислокации ВСУ на соледаро-артемовском направлении.

Корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань показал 1 августа кадры с позиций бойцов отряда «Невский» в районе Соледара Донецкой Народной Республики (ДНР) на артемовском направлении. Как рассказал военнослужащий с позывным Грэй, украинские боевики концентрирует свои ресурсы в определенной точке и периодически пытаются пробиться.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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