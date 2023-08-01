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Корреспондент «Известий» показал работу отряда «Невский» в Соледаре в ДНР
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Корреспондент «Известий» показал работу отряда «Невский» в Соледаре в ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань во вторник, 1 августа, показал кадры с позиций бойцов отряда «Невский» в районе Соледара Донецкой Народной Республики (ДНР) на артемовском направлении.

По его словам, артиллеристы наносят огневые удары по противнику под корректировку с воздуха.

Как рассказал военнослужащий с позывным Грэй, украинские боевики концентрирует свои ресурсы в определенной точке и периодически пытаются пробиться.

Он также добавил, что Вооруженными силами Украины (ВСУ) активно применяются дроны-камикадзе, американские гаубицы, а также польские минометы и советская техника, такая как реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 и гаубицы Д-30.

«Нам как раз помогает артиллерия <...>. Пока ни одного прорыва на нашем направлении не было осуществлено», — заявил боец.

После осмотра местности и исключения разведывательной техники противника, огневой налет российских артиллеристов продолжился, передает корреспондент.

«Мы держимся, отбиваем атаки с большими для врага потерями»
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Ранее, 24 июля, корреспондент «Известий» Ярослав Богат показал работу тульских десантников, поражающих позиции ВСУ из РСЗО «Град» в районе Соледара. Бойцы одним залпом уничтожили позиции украинских войск, обеспечивая дальнейшее продвижение штурмовых групп.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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