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ВС РФ поразили стартовую площадку с двумя БПЛА на донецком направлении

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Фото: Министерство обороны РФ
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Артиллерийские подразделения группировки войск «Юг» ВС РФ поразили склад боеприпасов и стартовую площадку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 31 июля, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Артиллерией группировки поражены склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ и стартовая площадка беспилотных летательных аппаратов с двумя БПЛА в районах населенных пунктов Красное и Белая Гора», — сказал он ТАСС.

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Ранее, 30 июля, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ уничтожили пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотников ВСУ в Днепропетровской области.

До этого, 19 июля, стало известно, что в районе Кинбурнской косы сбили один из последних разведывательных беспилотников Bayraktar ВСУ. Отмечалось, что разведывательный дрон фиксировал перемещение личного состава ВС РФ, мог на дальнем расстоянии видеть передвижения российских подразделений.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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