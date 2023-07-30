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ВС РФ уничтожили пункт обслуживания беспилотников в Днепропетровской области

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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В Днепропетровской области уничтожен центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 30 июля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Могилевка Днепропетровской области уничтожены центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов ВСУ», — сообщил он на брифинге.

Также средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 44 украинских беспилотника в Харьковской, Запорожской, Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

Кроме того, в районе населенного пункта Ямполь ДНР был поражен пункт управления 100-й бригады территориальной обороны Украины.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) в течение суток нанесено поражение 102 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной техник в 108 районах», — добавил Конашенков.

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Накануне сообщалось, что средства ПВО России уничтожили шесть украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Запорожской области.

28 июля сообщалось, что ВС РФ за сутки уничтожили три немецких Leopard и два французских колесных танка AMX. В районе населенного пункта Сергеевки ЛНР российские штурмовые отряды продолжили развитие успеха на сватовском направлении и захватили ряд опорных пунктов ВСУ. Продвижение в глубину обороны противника составило 1,5 км.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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