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ПВО России уничтожила семь ракет Storm Shadow за сутки

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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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Противовоздушная обороны (ПВО) России уничтожила за сутки семь крылатых ракет Storm Shadow. Об этом 29 июля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены две модернизированные для ударов по наземным целям зенитные ракеты комплекса ПВО С-200, семь крылатых ракет Storm Shadow и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS», — заявил он на брифинге.

Также были уничтожены шесть украинских беспилотников в районах населенных пунктов Верхнекаменка Луганской Народной Республики (ЛНР), Спорное, Первомайское, Марьинка Донецкой Народной Республики (ДНР), а также Марфополь Запорожской области.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ) нанесли поражение 97 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103 районах.

«В районе города Запорожье уничтожен склад топлива украинской группировки войск «Запорожье». В районе города Орехов Запорожской области поражен пункт управления 47-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — добавил Конашенков.

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Накануне сообщалось, что ВС РФ за сутки уничтожили три немецких Leopard и два французских колесных танка AMX. В районе населенного пункта Сергеевки ЛНР российские штурмовые отряды продолжили развитие успеха на сватовском направлении и захватили ряд опорных пунктов ВСУ. Продвижение в глубину обороны противника составило 1,5 км.

Днем ранее стало известно, что на сватовском и краснолиманском направлениях силы РФ уничтожили более 150 боевиков ВСУ, а также нанесли удары по пункту управления, командно-наблюдательному пункту, а также двум складам с боеприпасами боевиков в районе населенных пунктов Красный Лиман, Новолюбовка, Терны и Торская.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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