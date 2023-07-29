ПВО России уничтожила семь ракет Storm Shadow за сутки

Противовоздушная обороны (ПВО) России уничтожила за сутки семь крылатых ракет Storm Shadow. Об этом 29 июля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены две модернизированные для ударов по наземным целям зенитные ракеты комплекса ПВО С-200, семь крылатых ракет Storm Shadow и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS», — заявил он на брифинге.

Также были уничтожены шесть украинских беспилотников в районах населенных пунктов Верхнекаменка Луганской Народной Республики (ЛНР), Спорное, Первомайское, Марьинка Донецкой Народной Республики (ДНР), а также Марфополь Запорожской области.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ) нанесли поражение 97 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103 районах.

«В районе города Запорожье уничтожен склад топлива украинской группировки войск «Запорожье». В районе города Орехов Запорожской области поражен пункт управления 47-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — добавил Конашенков.

Накануне сообщалось, что ВС РФ за сутки уничтожили три немецких Leopard и два французских колесных танка AMX. В районе населенного пункта Сергеевки ЛНР российские штурмовые отряды продолжили развитие успеха на сватовском направлении и захватили ряд опорных пунктов ВСУ. Продвижение в глубину обороны противника составило 1,5 км.

Днем ранее стало известно, что на сватовском и краснолиманском направлениях силы РФ уничтожили более 150 боевиков ВСУ, а также нанесли удары по пункту управления, командно-наблюдательному пункту, а также двум складам с боеприпасами боевиков в районе населенных пунктов Красный Лиман, Новолюбовка, Терны и Торская.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».