В ООН выразили надежду на мирное урегулирование ситуации в Нигере

Спецпредставитель ООН по Западной Африке и Сахелю Леонардо Сантос Симао 1 августа выразил надежду, что ситуация в Нигере будет урегулирована без применения силы.

«Этот [недельный] период, по моему мнению, является попыткой дать время на мирное урегулирование. Предпринимаются усилия по этому направлению. Надеюсь, что применение силы не будет необходимо», — сказал он.

Сантос Симао также подчеркнул, что Всемирная организация выступает в поддержку по поводу любых переговоров по мирному восстановлению конституционного порядка в стране, однако на данный момент ООН не участвует в них.

Ранее, 30 июля, Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС, куда входят 15 государств региона) на экстренном саммите по ситуации в Нигере, который прошел в столице соседней Нигерии Абудже, пригрозило принять меры вплоть до использования военной силы в том случае, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок и не вернут свергнутого президента страны Мохамеда Базума к власти.

В этот же день, 1 августа, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз принял решение эвакуировать из Нигера граждан стран, входящих в объединение. Он сообщил, что при этом группы Еврокомиссии, отвечающие за гуманитарную помощь, останутся в Нигере и вместе со своими коллегами из соседних стран будут стараться ограничить негативные последствия переворота для населения Нигера.

Также координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что в США не планируют эвакуировать своих граждан из Нигера, так как не видят угроз для них из-за ситуации в стране. Кирби также уточнил, что власти США ежечасно следят за ситуацией в Нигере. По его словам, Вашингтон не готов вести речь о возможности силового урегулирования конфликта, так как еще «есть окно возможности для дипломатии», которое при этом «постепенно сужается».

Во вторник, 1 августа, об эвакуации своих граждан из Нигера заявили МИД Франции и Италии.

Накануне в Ниамее митингующие вышли к зданию посольства Франции. Они скандировали антифранцузские лозунги и требовали закрытия иностранных военных баз, которые находятся в Нигере.

26 июля президентская гвардия в Нигере организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. На следующий день военные заявили, что Базум смещен, а границы страны закрыты. В стране ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день мятежники заявили о приостановке работы всех учреждений республики.

29 июля глава дипломатии Европейского союза заявил, что Европа не будет признавать смену власти в результате мятежа.