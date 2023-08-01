Китай ограничил экспорт комплектующих для БПЛА на два года

Китай решил на два года ограничить экспорт комплектующих для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и дронов гражданского назначения. Об этом говорится в заявлении на сайте министерства коммерции КНР.

Ограничения начнут действовать 1 сентября. Они распространяются на специальные двигатели для некоторых устройств, специфическую полезную нагрузку, радиокоммуникационное оборудование и гражданские средства борьбы с БПЛА. Кроме того, будет введен двухлетний контроль на вывоз некоторых дронов потребительского класса.

Отмечается, что данные меры связаны с опасением, что высокотехнологичные модели беспилотников могут быть использованы в военных целях.

Нововведения не предполагают полный запрет на экспорт гражданских БПЛА, их можно будет поставлять за границу после выполнения соответствующих юридических процедур. Также компетентные органы планируют разработать меры поддержки для компаний с хорошо отлаженной внутренней системой соблюдения требований.

Подводя итоги, министерство коммерции подчеркнуло, что ограничения не нацелены против каких-либо конкретных государств или регионов.

Ранее, 23 июля, стало известно, что Япония усилила контроль за вывозом оборудования для работы с чипами. Для отдельных категорий товаров предусмотрена более сложная процедура оформления, включающая в себя этап согласования поставки с министром экономики.

Власти КНР, в свою очередь, заявили, что данный шаг нанесет серьезный ущерб интересам китайских и японских компаний, а также нарушит структуру глобальной полупроводниковой промышленности, негативно повлияет на производственные и экспортные цепочки.

До этого, 28 июня, газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность новых ограничений на экспорт в Китай чипов для искусственного интеллекта из-за опасения, что конкуренты захватят лидерство в технологиях для разработки оружия или совершения хакерских атак.