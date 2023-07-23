Япония усилила контроль за экспортом оборудования для работы с чипами

Япония ввела дополнительные ограничения на экспорт оборудования, необходимого для производства полупроводников. Новые требования вступили в силу 23 июля.

Согласно распоряжению министерства экономики, торговли и промышленности Японии от 23 мая, под санкции попадают все страны и регионы, за исключением 42 государственных образований, которые ограничили экспорт полупроводников в Китай.

Ужесточение экспорта распространяется на 23 вида товаров, в том числе на оборудование для термической обработки, литографии, травления, напыления и других задач. Для них предусмотрена более сложная процедура оформления, включающая в себя этап согласования поставки с министром экономики.

Власти КНР, в свою очередь, заявили, что данный шаг нанесет серьезный ущерб интересам китайских и японских компаний, а также двустороннему сотрудничеству, нарушит структуру глобальной полупроводниковой промышленности, негативно повлияет на производственные и экспортные цепочки.

До этого, 28 июня, газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность новых ограничений на экспорт в Китай чипов для искусственного интеллекта из-за опасения, что конкуренты захватят лидерство в технологиях для разработки оружия или совершения хакерских атак.

7 мая The Wall Street Journal сообщала, как, лишившись американских чипов из-за санкций на экспорт полупроводников, китайские компании добились ускорения исследований в области разработки передового искусственного интеллекта.

Технологические гиганты Huawei, Baidu и Alibaba задались целью достичь современной производительности нейросетей с использованием меньшего количества полупроводников.