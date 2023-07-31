Великобритания добавила шесть физлиц в список санкций против РФ

Великобритания расширила санкции против России, добавив в список шесть физических лиц. Об этом 31 июля говорится в документе на сайте британского правительства.

Санкции были введены в связи с приговором публицисту Кара-Мурзе.

Физлицам запрещен въезд на территорию Великобритании, их активы на территории страны при их наличии будут заморожены.

Ранее, 17 июля, Великобритания расширила антироссийские санкции, добавив в него еще 14 пунктов.

19 мая Лондон ввел санкции в отношении 86 юридических и физических лиц, связанных с Россией. Тогда новые санкции касались якобы «кражи украинского зерна». Они также были направлены против передовых военных технологий и «оставшихся источников доходов» РФ.

Британские власти поддерживают Украину на фоне проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, в связи с чем вводят антироссийские санкции. В марте в интервью «Известиям» посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что по итогам 2022 года двусторонние хозяйственные связи России с Великобританией фактически обнулились.