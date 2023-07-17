Великобритания расширила антироссийские санкции

Великобритания внесла 14 новых позиций в антироссийский санкционный список. Об этом 17 июля сообщает британское правительство.

Великобритания 19 мая ввела санкции в отношении 86 юридических и физических лиц, связанных с Россией. Тогда новые санкции касались якобы «кражи украинского зерна», а также были направлены против передовых военных технологий и «оставшихся источников доходов» РФ.

В том же месяце Великобритания объявила о запрете на импорт алмазов, меди, алюминия и никеля российского происхождения.

Британские власти поддерживают Украину на фоне проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, в связи с чем вводят антироссийские санкции. В марте в интервью «Известиям» посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что по итогам 2022 года двусторонние хозяйственные связи России с Великобританией фактически «обнулились».