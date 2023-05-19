Британия расширила санкции против России

Великобритания 19 мая ввела санкции в отношении 86 юридических и физических лиц, связанных с Россией. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

В пресс-релизе правительства отмечается, новые санкции связаны с «кражей украинского зерна», а также нацелены против передовых военных технологий и «оставшихся источников доходов» России.

Кроме того, санкции расширены в отношении энергетического, металлургического, оборонного, транспортного и финансового секторов.

Также санкции введены против нескольких российских банков.

Накануне Великобритания объявила о запрете на импорт алмазов, меди, алюминия и никеля российского происхождения.

В апреле власти Великобритании добавили 11 новых позиций в антироссийский санкционный список. Под рестрикции попали, в частности, члены семей нескольких крупных российских бизнесменов.

В марте в интервью «Известиям» посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что по итогам 2022 года двусторонние хозяйственные связи России с Великобританией фактически «обнулились».

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.