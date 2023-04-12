Великобритания пополнила санкционный список против РФ на 11 позиций

Власти Великобритании добавили 11 новых позиций в антироссийский санкционный список. Как сообщается 12 апреля на сайте правительства Соединенного Королевства, под рестрикции на этот раз попали, в частности, члены семей нескольких крупных российских бизнесменов.

В санкционном списке содержится 11 пунктов.

24 марта в интервью «Известиям» посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что по итогам 2022 года двусторонние хозяйственные связи России с Великобританией фактически «обнулились». Он отметил, что экспорт отсюда в нашу страну сократился на 90%. Однако даже в таких условиях западный бизнес, по его словам, использует любую возможность для сохранения контактов с Москвой.

До этого, 24 февраля, Великобритания ввела санкции в отношении 92 физических и юридических лиц РФ. Кроме того, Лондоном был «введен запрет на экспорт в Россию всего, что может быть использовано для ведения боевых действий». В британском МИДе объяснили, что речь идет о запчастях к самолетам, радиооборудовании, электронных компонентах, которые могут быть использованы в российском ВПК и, в частности, для производства беспилотников.

После этого, 17 марта, Москва включила в черный список 23 представителя Вооруженных сил Великобритании, судейского корпуса и пенитенциарной системы, о чем уведомил МИД России.

Россия вводит ограничения против стран Запада в качестве ответных мер на усиление с их стороны санкционного давления. Запад активно начал вводить антироссийские санкции на фоне проведения российской стороной спецоперации по защите Донбасса. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации по причине обстрелов со стороны украинских военных.