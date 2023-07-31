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Прокуратура просит суд признать геноцидом действия фашистов под Калугой в годы ВОВ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Прокуратура направила в суд иск о признании факта геноцида народов СССР во время Великой Отечественной войны (ВОВ) в Калужской области. Об этом 31 июля сообщает Генпрокуратура России.

«По поручению Игоря Краснова прокуратура Калужской области направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов Советского Союза», — говорится в сообщении надзорного органа в Telegram-канале.

Во время подготовки иска изучались архивные документы и материалы о массовом уничтожении мирных советских граждан и военнопленных. Специалисты опрашивали историков и непосредственных очевидцев событий.

«Установлены факты массовых казней, истязаний, пыток мирных жителей и военнопленных путем расстрела, повешения, сожжения заживо, создания концлагерей, повсеместного расхищения и уничтожения материальных и культурных ценностей», — отмечают прокуроры.

Оккупанты подвергали мирное население репрессиям за любое неповиновение. Фашистские захватчики полностью разрушили систему здравоохранения и продовольственного обеспечения населения: люди умирали от болезней и голода. Кроме того, мирных жителей грабили и выгоняли из жилищ, освобождая таким образом квартиры для немецких военных частей. У людей отбирали последние продукты питания, а зимой — теплую одежду и обувь.

Кроме того, жителей области использовали в качестве бесплатной рабочей силы: в общей сложности за время оккупации в рабство угнали более 300 тыс. человек.

«Общее число жертв за период оккупации нацистами в Калужской области превысило 26 тыс. человек. Полностью уничтожено более 320 населенных пунктов, опустошено и уничтожено почти 3,5 тыс. колхозов, свыше 15 тыс. общественных зданий, скотных дворов, зернохранилищ и кузниц», — подчеркивается в сообщении прокуратуры.

К этому моменту материальный ущерб, причиненный немецко-фашистскими захватчиками, оценивается почти в 13 трлн рублей.

Иск рассмотрит Калужский областной суд.

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