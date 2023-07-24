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Суд признал факт геноцида в Подмосковье во времена ВОВ

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Суд признал факт геноцида в отношении мирных советских граждан и военнопленных в оккупированном Подмосковье во время Великой Отечественной войны. Об этом 24 июля сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

«Граждане подвергались пыткам, их убивали, грабили, выгоняли из жилищ с целью освобождения площади для расквартирования немецких военных частей. Для строительства немецких оборонительных рубежей использовался принудительный труд. Также людей выгоняли на дороги и в поля для их разминирования», — приводятся доказательства в тексте сообщения.

Согласно одному из актов, в октябре 1941 года в деревне Микулино Лотошинского района захватчики разгромили корпуса психиатрической больницы. Во время налета душевнобольных пациентов выгоняли на мороз в нательном белье, травили газом и расстреливали.

При этом в мае 2022 года во время поисков в городском округе Лотошино в котлованах обнаружили массовое захоронение, в том числе, в нем были тела женщин и детей.

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Ранее, 25 мая, Генпрокуратура сообщала, что всего за время оккупации жертвами немецко-фашистских захватчиков Московской области стало более 26 тыс. человек. Ущерб, нанесенный региону, оценили в 6,4 трлн рублей.

Позже, 2 июня, прокуратура попросила также признать геноцидом и военными преступлениями события во время Великой Отечественной войны в Волгоградской области. В частности из области было вывезено 64 тыс. советских граждан, еще свыше 20 тыс. военнопленных, проходивших службу в Красной армии, содержались в условиях, несовместимых с жизнью. Они подвергались пыткам, избиениям и казням. Общее число жертв составило 130 тыс. человек.

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