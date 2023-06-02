Прокуратура попросила признать геноцид народов СССР нацистами в Волгоградской области

Прокуратура Волгоградской области направила в суд заявление о признании военными преступлениями и геноцидом советского народа преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории региона во время Великой Отечественной войны. Об этом 2 июня сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

«Как только захватчики появились на территории Сталинградской области, они приступили к ограблению населения, сопровождая его избиениями и пытками. Оккупационными властями была введена трудовая повинность для работы на пользу Германии и вермахта. Оставшиеся запасы государственного и колхозного зерна, скота и птицы конфисковались в пользу гитлеровской армии», — сообщило ведомство.

По данным прокуратуры, частью оккупационной политики был угон жителей региона в рабство в Германию. В результате было вывезено 64 тыс. советских граждан. Также свыше 20 тыс. военнопленных, проходивших службу в Красной армии, содержались в условиях, несовместимых с жизнью. Они подвергались пыткам, избиениям и казням.

«Общее число жертв за период оккупации в регионе составило более 130 тыс. человек. Размер материального ущерба, причиненного Сталинградской области немецко-фашистскими захватчиками, превышает 17 трлн рублей», — заявила прокуратура.

Заявление направлено в Волгоградский областной суд в целях защиты национальных интересов РФ, законных прав и интересов родственников погибших, а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы ВОВ и восстановления исторической справедливости.

Ранее, 25 мая, прокуратура Московской области направила в суд заявление о признании геноцидом народов СССР действий немецко-фашистских захватчиков в регионе в период Великой Отечественной войны. Установлено, что за время оккупации их жертвами стало более 26 тыс. человек. Московской области был нанесен ущерб в размере около 6,4 трлн рублей.

До этого, 24 мая Воронежский областной суд признал геноцидом зверства немецко-фашистских захватчиков и их пособников в регионе в годы Великой Отечественной войны. С заявлением об установлении факта геноцида в суд обратился прокурор области Николай Саврун.