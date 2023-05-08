Записные истины: как поисковики возвращают имена погибшим красноармейцам

В 2022 году волонтеры поисковых движений нашли останки почти 20 тыс. красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Многие из них числились пропавшими без вести более 80 лет. Устанавливают личности воинов по сохранившимся запискам в солдатских медальонах и именным предметам, но их находят не при всех. В прошлом году удалось идентифицировать лишь около 1 тыс. погибших. Как поисковики восстанавливают историческую память — в материале «Известий».

Один из 20

В прошлом поисковом сезоне добровольцы обнаружили и перезахоронили останки 19 766 бойцов , погибших в годы Великой Отечественной войны. Но лишь каждый 20-й вновь обрел свое имя — личности удалось установить по архивным записям и чудом сохранившимся солдатским медальонам, рассказала «Известиям» ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева.

— Имена некоторых бойцов мы всё еще надеемся узнать. Процесс расшифровки медальонов сложный, он требует времени, — отметила она. — В 2022 году поисковики провели более 2 тыс. экспедиций во всех 37 боевых регионах России. В этом году сезон стартовал с апреля. Уже сейчас в Волгоградской области отрядам удалось найти 136 павших красноармейцев. Но расшифровали пока только два медальона, еще с несколькими документами сейчас работают специалисты.

Фото: РИА Новости/Анна Садовникова

К боевым поисковики относят территории, на которых в годы ВОВ велись масштабные сражения. Добровольцы в этом сезоне уже выезжали в Северо-Кавказский, Центральный и Западный федеральные округа. В Мурманске и Карелии работать начнут с июня. А больше всего экспедиций традиционно направляются в Ленинградскую и Новгородскую области, потому что там были значительные потери во время войны, рассказала эксперт.

— Фронт работ у поисковых отрядов очень большой. Судьбы более 2 млн бойцов по-прежнему нам неизвестны. Кто-то остался на полях сражений, другие покоятся в утерянных со времен войны братских могилах, третьи погибли в плену. Эти герои до сих пор числятся среди пропавших без вести, — отметила Елена Цунаева.

Всего за годы Великой Отечественной войны пропало без вести или попало в плен более 4,5 млн красноармейцев. К сегодняшнему дню благодаря работе поисковых отрядов, историков, работников архивов удалось установить имена и места гибели более 2,5 млн солдат и офицеров.

Именная ложка

Несмотря на сложности с идентификацией, зачастую поисковикам удается не только узнать имя павшего солдата, но и найти его родственников.

Так, 30 ноября 2022 года в селе Устье Тамбовской области с почестями перезахоронили останки Георгия Коршунова — ефрейтора 342-го стрелкового полка 136-й стрелковой дивизии. Его призвали на фронт в январе 1941-го в возрасте 22 лет. Числился погибшим с сентября 1942 года. Хотя в книге памяти Коршунов увековечен не был, в донесениях о безвозвратных потерях 342-го стрелкового полка 136-й стрелковой дивизии было сказано, что ефрейтор погиб в боях у завода «Ленспиртстрой» в Ленинградской области. Установить его личность удалось благодаря именной ложке.

Фото: МИЧУРИНСКАЯ И МОРШАНСКАЯ ЕПАРХИЯ ТАМБОВСКОЙ МИТРОПОЛИИ Церемония захоронения останков война красноармейца Георгия Коршунова

— Поисковики узнали, что родственники Георгия до сих пор живут в Моршанском районе Тамбовской области. Удалось найти племянника павшего воина — Александра. О дяде семья знала только из рассказов старших родственников, но Александр все эти годы пытался отыскать хоть какую-то зацепку о нем, — рассказали «Известиям» в пресс-службе поискового движения.

«Вот и вернулся ты к маме»

Еще пятерых бойцов волонтеры нашли летом 2022 года в Тамбовской области. При них оказались медальоны, но прочесть внутренний вкладыш удалось только в одном из них. Сержанта Дмитрия Цуканова призвали из Тюменской области в 1941 году в возрасте 21 года. У него было пятеро братьев. Один из них, Николай, всё еще живет по адресу, который был указан в солдатском медальоне. Ему самому уже почти 82 года. Волонтеры передали родственнику вещи, которые были найдены рядом с останками солдата, — кокарду и перочинный нож с надписью: «Ц. Митя».



По словам Николая Цуканова, мать и остальные братья бойца похоронены на Червишевском кладбище в Тюмени. Там же перезахоронили и сержанта спустя 80 с лишним лет. «Вот и вернулся ты к маме, на родную землю», — тихо сказал Николай Цуканов, прощаясь с братом.

Фото: rayon72.ru Торжественно-траурная церемония передачи личных вещей красноармейца Дмитрия Григорьевича Цуканова его родственникам

Останки еще одного солдата волонтеры смогли поднять из озера Велье в Новгородской области. По чудом сохранившейся бумажной записке в медальоне поисковики установили, что красноармейца звали Анатолий Марьин, 1918 года рождения. Уроженец деревни Марьино Кировской области считался пропавшим без вести с марта 1942 года.

Племянница солдата Валентина Павловна, которую нашли благодаря информации из архивов, рассказала поисковикам, что они уже и не надеялись узнать что-то о судьбе родного дяди.

«Мама всегда про него вспоминала: «Толя, брат! Толя, брат!» Никогда не говорила, что он без вести пропал, потому что мы даже этого не знали. То, что его нашли, для меня большая радость», — поделилась женщина.

Похоронить солдата решили на городском кладбище рядом с родными.