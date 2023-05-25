ГП попросила признать геноцидом преступления нацистов в Подмосковье в 1941-1942 годах

Прокуратура Московской области направила в суд заявление о признании геноцидом народов СССР действия немецко-фашистских захватчиков в регионе в период Великой Отечественной войны. Об этом 25 мая сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России в своем Telegram-канале.

Заявление направлено в Московский областной суд по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова.

Отмечается, что в период с октября 1941 года по январь 1942 года на оккупированной территории региона граждане подвергались пыткам со стороны захватчиков, их убивали, грабили, выгоняли из домов, чтобы расквартировать немецких солдат, а также использовали как рабочую силу для строительства оборонительных рубежей. Кроме того, мирных жителей выгоняли в поля и на дороги, чтобы их разминировать.

«Установлено, что оккупированная территория и ее жители должны были стать ресурсной базой нацисткой армии, обеспечить ее всем необходимым для продолжения войны», — говорится в заявлении ведомства.

Всего за время оккупации жертвами немецко-фашистских захватчиков стали более 26 тыс. человек. Московской области был нанесен ущерб в размере около 6,4 трлн рублей.

Заявление подано в целях защиты интересов родственников погибших, а также доведения до мировой общественности информации о жертвах нацистов в годы Великой Отечественной войны и восстановления исторической справедливости.

Ранее, 24 мая, Воронежский областной суд признал геноцидом зверства немецко-фашистских захватчиков и их пособников в регионе в годы Великой Отечественной войны. С заявлением об установлении факта геноцида в суд обратился прокурор области Николай Саврун.

До этого, 21 марта, суд признал геноцидом убийства жителей Белгородской области в 1941–1943 годах. В конце января преступления нацистов признал геноцидом Ставропольский краевой суд. Отмечалось, что жертвами фашистов стали 28 тыс. жителей региона.