Суд признал геноцидом преступления нацистов на Ставрополье в годы ВОВ

Ставропольский краевой суд признал геноцидом преступления нацистов в регионе в годы Великой Отечественной войны (ВОВ), в результате которых погибли 28 тыс. человек. Судебное заседание прошло в пятницу, 20 января.

«По подсчетам Генпрокуратуры, инициировавшей начало процесса, с августа 1942 по январь 1943 года в Ставропольском крае немецкими оккупационными властями и их пособниками массово уничтожались советские граждане и военнопленные путем расстрелов, жестоких пыток и истязаний», — сообщил корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

Отмечается также, что исходя из данных, предоставленных помощником главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе Львом Смирновым, нацисты впервые использовали «душегубки» для массового умерщвления людей именно на Ставрополье.

Ранее, в конце сентября 2022 года, в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о массовом убийстве мирных жителей в блокаду во время Великой Отечественной войны. Как указали следователи, они располагают данными, что представители немецких оккупационных войск нацистской Германии с 4 по 22 февраля 1942 года на территории Павловска, который с 1918 по 1944 год носил название Слуцк, совершили расстрел не менее 16 человек из числа мирного гражданского населения.

До этого, в марте, в Ростовской области суд признал действия фашистов в ходе ВОВ геноцидом. Заседание проходило на основании заявления о геноциде народов СССР в период с 1941 по 1945 год.

В августе 2021 года Псковский областной суд признал геноцидом зверства нацистов во время Великой Отечественной войны в Псковской области.