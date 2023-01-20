Реклама
Прямой эфир
Мир
В СМИ заявили о желании НАТО повторить Вторую мировую после призыва усилить помощь Киеву
Происшествия
Схрон с взрывчаткой и гранатометами найден в Мелитополе
Мир
СМИ узнали о создании коалиции для давления на ФРГ по отправке танков Киеву
Происшествия
ВСУ обстреляли город Голая Пристань в Херсонской области
Мир
Экс-президент Казахстана Назарбаев успешно перенес операцию на сердце
Культура
Пользователи призвали бойкотировать новую игру по «Гарри Поттеру»
Мир
В Германии заявили о потере Украиной навсегда своих изначальных границ
Политика
Мирошник не исключил волнений в Польше из-за заявления ее Генштаба об Украине
Мир
Экс-президент Казахстана Назарбаев госпитализирован
Армия
В ЛНР заявили о 1,5 тыс. раненых боевиков ВСУ за четыре дня
Общество
Суд признал геноцидом преступления нацистов на Ставрополье в годы ВОВ
Туризм
Турпоток россиян на Мальдивы и в Таджикистан вырос в два раза

Суд признал геноцидом преступления нацистов на Ставрополье в годы ВОВ

0
Фото: ТАСС/Надежда Колосова
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ставропольский краевой суд признал геноцидом преступления нацистов в регионе в годы Великой Отечественной войны (ВОВ), в результате которых погибли 28 тыс. человек. Судебное заседание прошло в пятницу, 20 января.

Без срока давности: как в Германии судят бывшего охранника концлагеря
Какое наказание ждет 100-летнего обвиняемого в соучастии в казнях более 3 тыс. узников

«По подсчетам Генпрокуратуры, инициировавшей начало процесса, с августа 1942 по январь 1943 года в Ставропольском крае немецкими оккупационными властями и их пособниками массово уничтожались советские граждане и военнопленные путем расстрелов, жестоких пыток и истязаний», — сообщил корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

Отмечается также, что исходя из данных, предоставленных помощником главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе Львом Смирновым, нацисты впервые использовали «душегубки» для массового умерщвления людей именно на Ставрополье.

Ранее, в конце сентября 2022 года, в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о массовом убийстве мирных жителей в блокаду во время Великой Отечественной войны. Как указали следователи, они располагают данными, что представители немецких оккупационных войск нацистской Германии с 4 по 22 февраля 1942 года на территории Павловска, который с 1918 по 1944 год носил название Слуцк, совершили расстрел не менее 16 человек из числа мирного гражданского населения.

До этого, в марте, в Ростовской области суд признал действия фашистов в ходе ВОВ геноцидом. Заседание проходило на основании заявления о геноциде народов СССР в период с 1941 по 1945 год.

В августе 2021 года Псковский областной суд признал геноцидом зверства нацистов во время Великой Отечественной войны в Псковской области.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023