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Суд признал геноцидом деяния нацистов в Псковской области во время ВОВ

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Псковский областной суд признал геноцидом зверства нацистов во время Великой Отечественной войны в Псковской области. Об этом 27 августа сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

«Признать установленными военные преступления, совершенные во время Великой Отечественной войны на оккупированных с июля 1941 года по август 1944 года территориях Псковской и Великолукской областей в отношении преднамеренно уничтоженных более 75 тыс. мирных советских граждан, более 377 тыс. военнопленных, а также в отношении более 192 тыс. граждан СССР, насильственно угнанных на принудительные работы в страны Балтики, военными преступлениями, преступлениями против человечества <...> геноцидом национальных и этнических групп, представляющих собой население СССР», — огласила резолюцию судья.

Как указал официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ
Андрей Иванов, ведомство сделало соответствующее заявление прежде всего в интересах родственников погибших, а также в целях установления факта геноцида народов Советского Союза и признания убийства более 75 тыс. мирных граждан военными преступлениями и преступлениями против человечности, в отношении которых не применяются сроки давности. По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова ранее были изучены архивные документы и материалы, связанные с обнаружением мест массового захоронения людей в Псковской области.

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Прокуратура обратилась в суд по факту обнаружения захоронений мирных жителей и военнопленных, обнаруженных в районе деревень Моглино и Глоты Псковского района, на территории базы отдыха «Раздолье» в Пскове и в лесном массиве, между улицами Луговой и Пограничной. В этих местах во время Великой Отечественной войны действовали карательные батальоны нацистов.

В марте глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин рассказал об объединении в одно производство уголовных дел о зверствах нацистов против мирного населения — о геноциде народов СССР.

Так, были объединены дела о массовых убийствах в районе деревни Жестяная Горка в Новгородской области, о карательных операциях по уничтожению советских граждан в Ейском детском доме, где были убиты более 200 детей, а также об обстоятельствах уничтожения людей в бывших концлагерях в поселке Моглино в Псковской области и в районе Симферополя. Также в производство включили факты массовых убийств мирных граждан в Ростовской области в 1942 году, где нацисты расстреляли более 30 тыс. человек.

В середине ноября 2019 года Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино. Сообщалось, что нацисты пообещали Эстонии передать часть региона после Второй мировой войны, поэтому эстонцы активно действовали на оккупированной территории.

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