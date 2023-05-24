Суд признал геноцидом убийства населения Воронежской области в 1942-1943 годах

Воронежский областной суд признал геноцидом зверства немецко-фашистских захватчиков и их пособников в регионе в годы Великой Отечественной войны (ВОВ), передает 24 мая корреспондент «Известий», присутствовавший на оглашении решения.

С заявлением об установлении факта геноцида в суд обратился прокурор Воронежской области Николай Саврун. Накануне рассмотрение дела было окончено.

«Суд решил заявление прокурора Воронежской области <...> удовлетворить», — сказал судья.

Днем ранее в суде сообщали, что в ходе исследования доказательств в качестве специалиста был допрошен ректор Воронежского государственного педагогического университета (ВГПУ), доктор исторических наук Сергей Филоненко. Он рассказал о его личном длительном изучении обстоятельств оккупации немецко-фашистскими войсками территории Воронежской области в период с июля 1942 года по февраль 1943 года.

Прежде прокуратура отмечала, что в период оккупации области погибли не менее 198 тыс. мирных граждан и военнопленных.

Рассмотрение дела началось 13 апреля.

Ранее, 21 марта, суд признал геноцидом убийства жителей Белгородской области в 1941–1943 годах. В конце января преступления нацистов признал геноцидом Ставропольский краевой суд. Отмечалось, что жертвами фашистов стали 28 тыс. жителей региона.