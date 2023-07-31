SHAMAN прокомментировал отклик президента на его творчество

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Владимир Путин по-доброму относится к творчеству о СВО, включая песни автора и исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов).

«Президент очень по-доброму относится ко всем проявлениям творчества, которые имеют отношение к СВО. Отрадно наблюдать, что многие пишут стихи, песни. Это очень важно для поднятия патриотического духа», — сказал Песков.

«Известия» побывали на концерте артиста на его родине в Новомосковске и спросили, как он воспринял такую реакцию главы государства.

«Я рад, что Владимиру Владимировичу нравится мое творчество. Спасибо большое за высокую оценку моего творчества. Мне приятно», — сказал SHAMAN.

На вопрос о том, что в связи с вниманием президента, возможно, теперь перед артистом откроются новые двери, SHAMAN самокритично ответил, что нужно просто продолжать работать и верить в себя.

«Каждый человек — сам кузнец своего счастья. И сам делает так, чтобы двери открылись. Надо просто работать, делать дело и верить в себя. А главное — идти до конца», — заявил он.

Артист выразил уверенность, что вдохновение его не покинет еще долгие годы. И впереди поклонников ждет еще не один хит.

Концерт прошел на стадионе «Химик». На представлении было 7 тыс. зрителей.

Ранее, 30 июля, автор и исполнитель SHAMAN рассказал о подготовке к концерту в родном городе Новомосковске. Он отметил, что шоу будет проходить на том самом стадионе, где музыкант выступал, еще будучи ребенком, и признал, что концерт на родной сцене — ответственное для него мероприятие.

20 июля SHAMAN представил клип на свою новую песню «Мой бой». Героями ролика стали жители Донбасса, добровольцы и бойцы российской армии, а также медики, волонтеры и военные корреспонденты. Его клип набрал 1 млн просмотров на YouTube менее чем за сутки.