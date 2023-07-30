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SHAMAN назвал концерт в родном городе ответственным событием

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Автор и исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов), рассказал о подготовке к концерту в родном городе Новомосковске. Шоу будет проходить на том самом стадионе, где музыкант выступал еще будучи ребенком.

«Я уже выступал в детстве на этом стадионе. Все праздники городские, большие мероприятия не обходились без творческих коллективов. В одном коллективе – детском ансамбле – я участвовал. Поэтому эта сцена и площадка для меня знакомы с самого детства», — поделился эмоциями артист.

По признанию певца, он переживал из-за погодных условий, но уже известно, что дождей в вечер концерта не ожидается.

«Я приехал вчера поздно вечером, успел заглянуть на площадку и все проконтролировать. Я за ночь нашаманил, постарался, развел тучи», — пошутил на эту тему SHAMAN.

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Музыкант признал, что концерт на родной сцене — ответственное для него мероприятие. В шоу примет участие отец певца, а мать, бабушка и дедушка придут в качестве зрителей.

SHAMAN отметил, что зрителям предстоит насыщенная программа, в частности, он намеревается исполнить новую песню «Мой бой».

20 июля артист представил клип на эту композицию. Героями ролика стали жители Донбасса, добровольцы и бойцы российской армии, а также медики, волонтеры и военные корреспонденты. Клип набрал 1 млн просмотров на YouTube менее чем за сутки.

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