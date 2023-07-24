Хип-хоп-стоп: рэперы поют из тюрьмы, SHAMAN мотивирует

Дрейк поет с рэпером за решеткой, Трэвис Скотт возвращается с латино-хитом, а Джони пародирует сеть быстрого питания. Прошедшая неделя оказалась исключительно продуктивной на громкие музыкальные релизы. Из альбомов вне конкуренции, конечно, диск Blur, а из синглов максимум внимания вызвал дуэт Бритни Спирс и will.i.am. Но обеим этим новинкам «Известия» посвятили отдельные материалы, так что сейчас мы оставим их за кадром (да и что долго рассуждать — можно сказать коротко: Blur слушать надо, Бритни нет). А что еще яркого и заметного вышло в последние дни? Ответ — в нашем материале.

Travis Scott (feat. Weeknd & Bad Bunny) — K-Pop

После трагического происшествия на выступлении Трэвиса Скотта в 2019 году, когда из-за плохой организации в стоячем партере началась давка и не обошлось без жертв, певец надолго залег на дно. Возвращение к публике, вроде бы простившей артиста, оказалось постепенным и началось с фитов у коллег по цеху. И вот наконец Трэвис анонсировал собственный альбом Utopia, правда не обозначив дату релиза, и выпустил первый сингл.

По законам маркетинга компанию в треке рэперу составили самые актуальные и востребованные звезды, имена которых в последнее время у всех на слуху — The Weeknd и Bad Bunny. Получился, конечно, не рэп, а образцовый реггетон, явно ориентированный на латино-аудиторию. Bad Bunny даже исполняет целый куплет на испанском, и вместе со сладкоголосым Абелем Тесфайе они без особых усилий затмевают Скотта.

Впрочем, это же он создал такую сборную и дал им мяч в виде простого цепляющего мотива, который те увлеченно перебрасывают друг к другу, так что все лавры ему.

Фанаты, конечно, недовольны: общий месседж комментариев — «надеюсь, альбом будет не таким, как сингл». Но, впрочем, все понимают: камбэк после всего случившегося должен быть максимально громким, чтобы ни у кого не появилось соблазна назвать Трэвиса сбитым летчиком. Вот и приходится угождать не только своим верным поклонникам, но самой широкой аудитории.

Young Thug feat. Drake — Oh U Went

Выпустить клип, находясь за решеткой, — шаг вполне в духе американских рэперов. Young Thug сейчас сидит под арестом и дожидается суда по обвинению в создании организованного преступного сообщества (оговоримся, что вины он не признает). Однако это не помешало ему выпустить в июне альбом с целой плеядой звезд на фитах и собственным портретом на скамье подсудимых, а теперь и ролик на дуэт с Дрейком.

Разумеется, сняться в видео сам артист в отличие от Дрейка не смог, но это ограничение обыграно не без изящества: под строки Янга открывают рот чернокожие жители Мемфиса и Атланты — таким образом, Таг делает себя буквально гласом народа.

Что же касается канадского коллеги, он появляется на черно-белой съемке в виде кинопроекции на различные здания района и неизменно в окружении простых людей, хотя, пожалуй, мультимиллионер Дрейк — последний, кому надо играть в демократичность. Впрочем, выглядит всё это на удивление органично, и в целом песня и клип, несмотря на драматичный бэкграунд, выглядят легко и беззаботно: расслабленный бит, лихо смонтированные съемки с закосом под ретро и множество обаятельных людей в кадре. Похоже, Таг и в тюрьме не унывает.

https://www.youtube.com/watch?v=tGTKY1dpo_E

Nas (feat. 50 Cent) — Office Hours

Совпадение это или нет, но главные зарубежные синглы недели — сплошь рэп-коллаборации, кстати не исключая и дуэта Бритни с will.i.am. Нам, может, и хотелось бы жанрово разнообразить подборку, но можно ли упустить совместный трек двух рэп-легенд нулевых — Nas и 50 Cent?

Композиция вошла в недавно вышедший альбом Nas, который в последние годы решил перезапустить карьеру и развил завидную активность — по два лонгплея в год! Но если прошлая его пластинка была полностью сольной (и это выглядело своего рода манифестом — мол у меня самого еще есть порох в пороховницах), то в новой Насир все-таки не обошелся без гостей. И каких! 21 Savage и, главное, 50 Cent собственной персоной! Последний не залетал ни к кому на фиты с 2020 года, а с Nas он последний раз записывался аж в 2002-м, так что нынешний релиз, как ни крути, событие.

Другое дело, что куплет Фифтисента длится всего-то около минуты, из которых чистой ритмической читки — секунд 30. Так что не все фанаты были довольны столь лаконичным высказыванием. Однако в целом номер стоит признать удачным: манера обоих артистов выразительна и узнаваема, а будто зацикленное соул-сопровождение создает как раз аллюзию на звучание начала нашего века.

https://www.youtube.com/watch?v=cz5LXcIsfJk

Сергей Накаряков — Metamorphosis

На западном лейбле вышел альбом российского музыканта Сергея Накарякова — одного из самых известных и уважаемых в мире исполнителей на трубе и флюгергорне (духовом инструменте, похожем одновременно на трубу и валторну). Новый диск включает два произведения венских классиков — гобойный концерт до мажор Гайдна и валторновый концерт № 4 ми-бемоль мажор Моцарта. Но в обоих опусах Накаряков играет сольную партию на флюгергорне, добиваясь яркого парадоксального эффекта. С одной стороны, его звучание легкое и виртуозное, с другой же — оно более матовое и темное.

Тут еще примечательно, что аккомпанирует Накарякову Ирландский камерный оркестр под управлением Йорга Видманна, который сам не только дирижер, но и кларнетист, а еще один из наиболее исполняемых современных композиторов. Но нельзя сказать, что видманновская интерпретация шедевров XVIII века отличается каким-то оригинальным подходом: коллектив звучит гладко, прозрачно, сдержанно, без модного в последнее время нарочитого драйва и броских динамических контрастов, так что в общем-то ничего не мешает сфокусировать внимание на блестящей игре нашего соотечественника.

Jony — «Лето и точка»

Ироничное название макси-сингла Jony на самом деле не имеет прямого отношения к содержанию двух песен, вошедших в релиз, но вполне отражает общее настроение — легкое и летнее. Здесь расслабленное, мягкое звучание с легкой примесью латино-ритмов, как будто созданное для блаженного времяпрепровождения на верандах кафе или пляжах курортных городов. И голос Jony с его южным шармом подходит сюда как нельзя лучше.

В чартах прописался второй трек — «Воздушный сарафан». И он действительно более хитовый, с запоминающимся мотивом и подвижной танцевальностью. Но первый — omg — интереснее чисто музыкально: здесь пластичная и небанальная мелодия, небыстрый глубокий бит, деликатные гитарные вкрапления в сопровождении и эффектные ритмические сбивки.

SHAMAN — «Мой бой»

Ну и как проигнорировать самый популярный русскоязычный клип последних дней? Тем более для исполнителя, а это, конечно, SHAMAN, он в какой-то степени поворотный. Певец и автор песен, ставший олицетворением современной патриотической эстрады, прежде в своем репертуаре воздерживался от прямых высказываний на тему СВО. И хотя все метафоры и общий курс не вызывали сомнений в убеждениях артиста, все-таки это была, скажем так, гражданская лирика.

Теперь же SHAMAN делает еще один шаг и создает композицию, призванную, очевидно, стать боевой песней на полях сражений. Правда, спеть припев так, как SHAMAN, — штурмуя самый высокий мужской регистр, — мало кому под силу. Но достаточно опустить партию на октаву ниже, и вот уже нет никаких проблем повторить мотив даже тем, кто ничего не пел со времен уроков музыки в школе.

Собственно, в этой песне все нацелено на дальнейшую жизнь в народе: самая простая гармоническая последовательность, оптимальная для гитарного аккомпанемента, запоминающаяся мелодия с явным привкусом шансона и, пожалуй, именно те слова, которые хотят услышать и повторить оказавшиеся на передовой. А ответ на вопрос, что же вдохновило музыканта на создание трека, дает клип, собранный из черно-белых съемок выступлений SHAMAN на Донбассе.

https://www.youtube.com/watch?v=q1KR8kjkONQ

Плейлист «Известий»

В отличие от самого обзора, в котором явно доминируют рэп-релизы, наш плейлист получился максимально пестрым в стилистическом плане. Рэп здесь тоже есть, и за него отвечает РИЧ с треком из нового альбома. Поп-эстраду представляют SHAMAN и Jony, панк-рок — Алексей Горшенев с финальным номером из саундтрека для сериала «Король и шут», а завершает подборку виртуозный финал гобойного концерта Гайдна в переложении Сергея Накарякова для флюгергорна.