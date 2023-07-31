Прилетел друг волшебник: как SHAMAN выступил на родине

30 июля SHAMAN устроил большое летнее шоу на своей родине в Новомосковске. Небольшой город в Тульской области еще не видел концерта такого масштаба. Специально для выступления был перестроен стадион «Химик», установлены летающие камеры. Артист появился перед поклонниками на вертолете. Для участия в шоу пригласил звезду мирового балета Сергея Полунина. Завершилось оно красочным салютом. «Известия» побывали на родина SHAMAN и ощутили любовь земляков к артисту.

Фанслет

Все отели и кафе Новомосковска 30 июля оккупировали поклонники SHAMAN. В чате артиста они разместили видео: бегущие по шоссе сотни кур. И пояснили — так фанаты артиста съезжаются в Новомосковск.

В этот городок, расположенный в 200 с лишним километрах от Москвы, их забросила тяга разделить с любимым артистом праздник, который он давно мечтал подарить землякам. SHAMAN решил устроить светопредставление со спецэффектами, звездным другом и, конечно, в присутствии родных.

На родине артиста авто пролетают с разрывающимися сабвуферами. Из динамиков здесь разносятся песни SHAMAN. А в баре «Флагман» — переаншлаг.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— У нас сегодня такой наплыв гостей, только успевай обслуживать, — улыбается уставший директор бара Станислав. — Все столы заранее зарезервированы организованными группами поклонников. Они к нам приехали из разных городов России. А одна семья даже из Лондона.

Как рассказала одна гостья Станиславу, ее 16-летний сын увлекся творчеством SHAMAN, а родители поддерживают его. И даже привезли сына на родину кумира.

— Как она говорит, в Лондоне многие Россию ненавидят, но в атмосфере ненависти появляются истинные патриоты нашей страны. И любовь приходит через музыку русского артиста, — продолжает Станислав.

Поклонники у SHAMAN организованные. Они и билеты покупали сразу на всех, и транспорт арендовали вскладчину.

— SHAMAN объединяет, — уверяют Надежда из Энгельса и Ирина из Еничевска. — Мы ездим за ним по разным городам. И нас таких много. Когда в мае появились билеты на этот концерт, у нас в чате тут же скооперировались и купили аж по 500 рублей. Это подарок. Перед концертом проходки на танцпол были уже по 1800. Это такой талант, такой патриот, что нам никаких денег не жалко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

А второклассница Кира приехала из Ростова-на-Дону с мамой. К концерту она сделала прическу и заплела косы в цвет российского триколора.

— Я в классе одна люблю SHAMAN. Как-то мы писали сочинения о своих мечтах. И я написала, что хочу попасть на концерт SHAMAN. Весь класс надо мной смеялся, а учительница меня поддержала. Я не белая ворона, я просто одна отличница в классе и люблю хорошую музыку, — рассказала Кира «Известиям».

А дизайнер Ирина из Москвы приехала в платье собственного изготовления. На спине у нее — строчки из песни кумира «Дай жару! Здесь и сейчас».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

— А на подоле я вышила слова песни, — показала дизайнер. — У меня целая коллекция: платья, рубашки. Я даже Ярославe одну передавала с вышивкой — «Я русский». Перспективное направление в моде, между прочим. Ниша пуста.

Не случайно поклонники заказывали столы в баре «Флагман». Здесь было первое место работы юного Ярослава Дронова.

— Я впервые вышел на сцену здесь, мне было 13 лет, — рассказал «Известиям» SHAMAN. — Здесь работал музыкантом мой отец. И я сначала пел с ним, а потом стал сольно. Вообще, я не был здесь лет 10, и очень приятно было вновь появиться.

Икона с Валаама

«Известия» приехали на стадион «Химик» за три часа до концерта. У входа уже стояла толпа поклонников, с портретами и флагами. Мальчишки подбежали к стоящим.

— А концерт бесплатный? — спросил один из них.

— Нет. По билетам.

— Тоже мне, звезда. Вот напишу песню, и тоже соберу стадион.

Народ посмеялся, но парень явно был настроен серьезно: «Буду слушать сидя на заборе».

Тем временем коллеги с «5 канала» приготовили для артиста сюрприз. Журналистка телеканала Светлана Шевченко преподнесла артисту подарок за кулисами шоу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

— Эта икона написана поклонницей SHAMAN в мастерских на Валааме. Художница зовут Светлана. Она передала образ Богоматери в фан-клуб в Санкт-Петербурге. А ребята попросили доставить икону на родину артиста, — рассказала «Известиям» коллега.

SHAMAN с благодарностью принял икону, перекрестился и поцеловал образ Святой. Тут же поклонники, ставшие свидетелями передачи дара, подметили — артист освещает стадион перед выступлением.

В шоу SHAMAN пригласил выступить звезду мирового балета Сергея Полунина. Он вышел в номере на песню «Встанем». Это не первое их совместное выступление. Артисты дружат и поддерживают СВО. Сергей рассказал, что отправил в зону его проведения уже не одну партию помощи. Закупает, среди прочего, коптеры. А после визита на передовую, артист понял, что там еще есть и нужда в воде.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Сейчас пытаемся наладить доставку воды бойцам с помощью коптеров, — рассказал Полунин. — Для меня были откровением слова бабушки в Мариуполе. Она сказала, что город озеленяют, восстанавливаю, но не хватает шоу. Люди там ждут приятных эмоций.

Особыми гостями на шоу стала семья из Луганска. Лиза и Макар написали в чат артиста, рассказали о том, как им нравятся песни, только сожалели, что не удалось им попасть на концерт в родном городе. И тогда SHAMAN пригласил детей вместе с мамой в Новомосковск.

— Мы впервые выехали из Луганска, — призналась мама ребят. — Вы знаете, у нас люди возвращаются в город. Несмотря на то, что нас стали обстреливать кассетными бомбами. НАТО бьет по гражданским. Дочка каждый день любит с подружками гулять в парке. И чудом не пошла в тот день, когда они вдарили кассетными. А эти бомбы летят неслышно. Люди получили ранения. Но мы все равно никуда не уедем с родины. Не напугают.

Спуск с небес

Появление SHAMAN на стадионе было эффектным и шокирующим одновременно. На «Химик» он спустится с неба. Сделал круг над ареной на белом вертолете и приземлился на специально возведеной площадке на поле. Под крики зрителей выбежал на сцену. И понеслось.

Шоу артиста давно проходят под совместное пение с артистом и скандирование: «Россия!». Лучшей площадки, чем стадион «Химик» в городе нет. Спортивные трибуны вмещают 7 тысяч зрителей. Давно они не были заполнены на 100%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Эффектное появление артиста перед зрителями еще завирусится в соцсетях. Когда он убегал переодеваться, зрители кричали: «Дайте нам Шамана», «Шаман, выходи».

Все хиты артиста были спеты. Поблагодарив публику, артист сел в вертолет и улетел. В подарок оставив салют и клип «Я русский». А зрители кричали: "Спасибо!". "Мы русские!".