Мурашко заявил о проработке вопроса об открытии филиалов медвузов в Африке
Минздрав прорабатывает вопрос об открытии филиалов медицинских вузов в африканских государствах. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко пятницу, 28 июля.
«В данном направлении надо прежде всего четко изучить наличие материальной базы, педагогов», — сказал он журналистам на полях экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.
Он отметил, что для того, чтобы открыть учреждение, необходимо также создать огромное количество лабораторий. Министр подчеркнул, что этот процесс является энергоемким.
Ранее в этот день Мурашко также сообщил о планах ведомства по сотрудничеству с африканскими странами в образовательных проектах и обмене научными знаниями. Он подчеркнул, что наработки стран Африки в профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями могут быть использованы российским Минздравом.
Накануне, 27 июля, президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка сообщил, что Россия может предоставить африканским странам не имеющие аналогов технологии неэнергетического применения мирного атома, в том числе в медицине.
Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге. На мероприятии обсуждается сотрудничество РФ и африканских стран на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.