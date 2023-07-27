Путин сообщил о подготовке около 30 энергетических проектов с участием РФ в Африке

Президент РФ Владимир Путин сообщил о подготовке около 30 энергетических проектов с участием страны в Африке в ходе выступления на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка».

«В различной степени проработки сейчас находятся более 30 перспективных энергетических проектов с российским участием в 16 государствах Африки. Общая мощность прорабатываемых нами сегодня электроэнергетических проектов составляет порядка 3,7 ГВт», — сообщил глава государства.

Кроме того, Россия за последние два года в 2,6 раза увеличила экспорт сырой нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) в страны Африки, уточнил Путин.

Он также заявил, что Россия может предоставить африканским странам не имеющие аналогов технологии неэнергетического применения мирного атома, в том числе в медицине.

Москва также надеется, что в ближайшее время удастся запустить российскую индустриальную зону в районе Суэцкого канала в Египте, сообщил президент.

«Рассчитываю, что уже в текущем году там начнется строительство первых производственных мощностей, а в дальнейшем выпущенные там товары будут экспортироваться по всей Африке», — уточнил глава государства.

Саммит Россия — Африка открылся в Санкт-Петербурге в четверг, 27 июля. Известно, что на саммите будет обсуждаться сотрудничество России и Африки на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.

Ранее в этот день на полях саммита РФ и Бурунди подписали соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома. Соглашение позволит выполнить проекты по созданию и совершенствованию ядерной инфраструктуры Бурунди, правовому регулированию в области ядерной и радиационной безопасности, а также осуществлению исследований в области использования атомной энергии в мирных целях.

Накануне, 26 июля, президент России Владимир Путин открыл серию контактов с главами делегаций Африки, проведя переговоры с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али. Встреча проходила в Константиновском дворце в Стрельне. Глава государства выразил надежду, что взаимодействие стран, в том числе в рамках саммита Россия — Африка, будет плодотворным.