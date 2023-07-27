РФ и Бурунди подписали соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома

РФ и Бурунди на саммите Россия — Африка 27 июля подписали соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома.



Соглашение позволит выполнить проекты по созданию и совершенствованию ядерной инфраструктуры Бурунди, правовому регулированию в области ядерной и радиационной безопасности, а также осуществлению исследований в области использования атомной энергии в мирных целях.



Также планируются производство радиоизотопов и их применение в промышленности, медицине и сельском хозяйстве. Кроме того, речь идет о сотрудничестве в области применения радиационных технологий и ядерной медицины, в обучении специалистов для атомной отрасли.

24 июля сообщалось, что Россия подпишет соглашения о сотрудничестве по мирному атому с Бурунди и Зимбабве. Распоряжения правительства РФ об этом были опубликованы на официальном портале правовой информации.



До этого, 30 мая, Россия и Бурунди подписали дорожную карту по атомной энергетике.



Атомные технологии для развития Африки будут обсуждаться на полях второго саммита и форума партнерства Россия — Африка, который проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге.