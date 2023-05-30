Лавров заявил о достижении завершающего этапа соглашения по мирному атому

Россия и Бурунди близки к завершающему этапу подготовки соглашения по мирному использованию атома. Об этом рассказал журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества Бурунди Альбером Шингиро.

По словам Лаврова, стороны уже подписали дорожную карту по атомной энергетике.

«И сейчас на завершающей стадии находится подготовка межправительственного соглашения в этой области, а также меморандума по подготовке кадров для атомной энергетики Бурунди в Российской Федерации», — заявил министр.

11 апреля глава внешнеполитического ведомства отметил большой потенциал в развитии сотрудничества Москвы с Астаной в сферах мирного атома и газа.

А в марте глава Минпромторга России — вице-премьер Денис Мантуров встретился с президентом Египта Абдул-Фаттахом Ас-Сиси. Стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения российско-египетского сотрудничества и в частности опережающие сроки строительства АЭС «Эд-Дабаа» в Египте.