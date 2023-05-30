Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
Российские ученые синтезировали бионефть из водорослей и отходов
Мир
Альянс во главе с партией Эрдогана получил большинство мест в парламенте Турции
Политика
Лавров заявил о достижении завершающего этапа соглашения по мирному атому
Армия
В Минобороны заявили об уничтожении пунктов принятия решений на Украине
Мир
Вучич отменил визит в Братиславу из-за обострения в Косово и Метохии
Мир
Депутат бундестага призвал вице-канцлера Германии уйти в отставку
Экономика
Аналитик спрогнозировал продолжение снижения роли доллара США в мире
Мир
Лавров указал на использование властями Украины оружия Запада в террористических целях
Мир
Экс-помощница Байдена рассказала об уставших от русофобии американцах
Мир
Британский профсоюз проголосовал против поставок вооружения Украине
Армия
Путин подтвердил нанесение удара по штабу военной разведки Украины
Здоровье
Диетолог назвала нежелательную перед поездкой в авто пищу

Лавров заявил о достижении завершающего этапа соглашения по мирному атому

0
Фото: REUTERS/Russian Foreign Ministry
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия и Бурунди близки к завершающему этапу подготовки соглашения по мирному использованию атома. Об этом рассказал журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества Бурунди Альбером Шингиро.

По словам Лаврова, стороны уже подписали дорожную карту по атомной энергетике.

«И сейчас на завершающей стадии находится подготовка межправительственного соглашения в этой области, а также меморандума по подготовке кадров для атомной энергетики Бурунди в Российской Федерации», — заявил министр.

11 апреля глава внешнеполитического ведомства отметил большой потенциал в развитии сотрудничества Москвы с Астаной в сферах мирного атома и газа.

А в марте глава Минпромторга России — вице-премьер Денис Мантуров встретился с президентом Египта Абдул-Фаттахом Ас-Сиси. Стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения российско-египетского сотрудничества и в частности опережающие сроки строительства АЭС «Эд-Дабаа» в Египте.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023