Мурашко рассказал о планах на совместные проекты РФ и Африки в сфере медицины
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в пятницу, 28 июля, сообщил о планах ведомства по сотрудничеству с африканскими странами в образовательных проектах и обмене научными знаниями.
«Образовательные, медпродукция и обмен научными и практическими знаниями», — ответил Мурашко на вопрос о планирующихся совместных проектах России и государств Африки в сфере здравоохранения.
Он также подчеркнул, что наработки африканских государств в профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями могут быть использованы российским Минздравом.
27 июля президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка сообщил, что Россия может предоставить африканским странам не имеющие аналогов технологии неэнергетического применения мирного атома, в том числе в медицине.
Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге. На мероприятии обсуждается сотрудничество РФ и африканских стран на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.