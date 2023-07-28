Молдавия снова приостановила почтовое сообщение с Россией

Молдавия временное прекратила почтовое сообщение с Россией. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщается на сайте «Почты Молдовы».

«Объявляется о временном прекращении приема всех почтовых отправлений, следующих в РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что приостановка связана «с невозможностью отправки почты по данному направлению».

«Мы прилагаем максимум усилий, чтобы найти решения и в кратчайшие сроки возобновить прием и отправку почтовых отправлений в Российскую Федерацию», — сказано в сообщении.

В середине мая прошлого года Молдавия уже приостанавливала почтовые отправления в Россию, как тогда сообщалось, по техническим причинам. Проблему удалось решить за две недели. 30 мая почтовое сообщение было возобновлено.