«Почта Молдовы» возобновила отправку писем и посылок в Россию

«Почта Молдовы» возобновляет отправку всех почтовых отправлений в Россию. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Мы рады сообщить, что благодаря усилиям команды госпредприятия «Почта Молдовы» было возобновлено международное почтовое сообщение с Российской Федерацией. В результате этого, возобновляются все почтовые отправления: EMS, письма и посылки в Россию», — отмечается в сообщении.

Отправка писем и посылок из Молдавии будет производиться согласно расписанию авиа и наземных рейсов.

В середине мая, «Почта Молдовы» сообщила, что временно прекращает отправку почтовых отправлений в Россию. Это решение обосновали возникшими техническими проблемами и пообещали вскоре возобновить международное сообщение.

Ранее, 14 марта, «Почта России» сообщала, что приостанавливает прием международных отправлений. Отмечалось, что отправления не могут быть приняты на Украину, в Молдавию и на Кипр из-за решения «принимающей стороны». При этом отмечалось, что каналы внутри России будут работать стабильно. Однако уже на следующий день прием всех международных писем и посылок, кроме следующих на Украину, возобновился.