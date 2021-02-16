Аптека на посылках: «Почта России» готова заняться доставкой лекарств

Всероссийский союз пациентов (ВСП) предложил задействовать «Почту России» для дистанционной торговли рецептурными препаратами. Сначала целесообразно запустить пилотный проект по обеспечению лекарствами льготных категорий населения, считают в ВСП. Как выяснили «Известия», госкомпания практически готова к такому формату. Розничная лицензия у нее уже есть, ожидается получение оптовой, которая позволит хранить и транспортировать лекарства. Участники аптечного рынка, в свою очередь, считают, что говорить о дистанционной торговле рецептурными препаратами до повсеместного введения электронных рецептов в России преждевременно.

Таблетка в конверте

«Почта России» готовится доставлять рецептурные препараты, выяснили «Известия».

— Почти все технические возможности у нас для этого есть. Мы интегрированы с крупными аптечными сетями, скоро получим оптовую лицензию, — рассказали изданию в госкомпании и пояснили, что розничная лицензия уже есть у ряда отделений почтовой связи. Она дает право на торговлю лекарствами. А оптовая позволит хранить их и транспортировать.

В госкомпании также добавили, что пилотные аптечные пункты на базе почтовых отделений действуют с 2019 года. На сегодняшний день они работают в 11 отделениях Москвы, Самарской и Ульяновской областей, республик Башкортостан и Чувашия.

Ранее ВСП направил в Госдуму дорожную карту развития инноваций в российской медицине. Один из важнейших пунктов в документе — введение дистанционного оборота рецептурных препаратов. С этой задачей, по мнению союза, «Почта России» справится.

Аптека на посылках1 Фото: ТАСС/Максим Шеметов

— Закон о дистанционной продаже лекарств принят. Но мы считаем, что он неполный. Необходимо запустить пилотный проект по продаже рецептурных препаратов для льготных категорий населения, — рассказал сопредседатель ВСП Ян Власов.

При этом «Почта России» для осуществления дистанционной торговли рецептурными препаратами должна создать высокий уровень контроля качества услуг, отметил собеседник «Известий». Важно обеспечить возможность дистанционного консультирования провизором, подчеркнул эксперт.

В Госдуме согласны с мнением, что дистанционная торговля рецептурными препаратами необходима.

— Многим людям сложно доехать до аптеки и получить рецептурный препарат. Особенно инвалидам. Причем сейчас, во время пандемии, стояние в очередях для них просто опасно. Безусловно, нужно принимать решение о дистанционной продаже рецептурных препаратов. Неважно, кто именно будет доставлять — «Почта России» или другие сервисы, — важно обеспечить хотя бы льготников, — сказал член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров. — Мы уже направляли в правительство обращение с просьбой разрешить дистанционную продажу рецептурных препаратов хотя бы во время пандемии. Но правительство его не поддержало. Будем настаивать. В течение двух недель пройдет еще одно заседание по этому вопросу, и будет направлено повторное обращение.

Сперва следует разработать критерии перевозки таких лекарств, уверен другой депутат, член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич. Их сегодня нет и в случае с дистанционной торговлей безрецептурными препаратами, отметил парламентарий.

— Безусловно, надо постепенно вводить в законодательство дистанционную продажу рецептурных препаратаов. Лекарства могут доставляться почтой или иными сервисами. Вместе с тем, при транспортировке должно быть сохранено качество препарата. Если не соблюдать это правило, лекарство может нанести даже вред. Это крайне важно учитывать, — сообщил «Известиям» Борис Менделевич.

Аптека на посылках2 Фото: РИА Новости/Пресс-служба «Почты России»

Чтобы новый формат торговли заработал, необходимо создать рабочую группу при правительстве, поскольку дальнейшие действия носят межведомственный характер, уверены в ВСП.

«Известия» направили запрос в правительство РФ с просьбой рассказать, планируется ли создание такой рабочей группы. В ответе говорится, что дорожная карта с предложениями ВСП пока не поступала. Запрос о возможном запуске дистанционной продажи рецептурных препаратов «Известия» также направили в Росздравнадзор.

Пока рано

Не все участники рынка поддерживают идею дистанционной торговли рецептурными препаратами. Обсуждать это до повсеместного введения электронных рецептов в России преждевременно , уверен член Общественной палаты РФ, председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей, гендиректор сети «Столички» Евгений Нифантьев.

Причем для введения такого формата система выписки электронных рецептов должна отработать в стране минимум год , считает он.

— Пока же мы можем решить проблемы доставки таких лекарств силами социальных работников и волонтеров, — подчеркнул Евгений Нифантьев.

По его словам, гарантировать эффективность и безопасность лекарств, доставленных почтой, невозможно.

— Совершенно непонятно, как «Почта России» будет обеспечивать дистанционное консультирование покупателей провизором и проверять подлинность рецепта, — заключил эксперт.

Аптека на посылках3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

С ним согласен и гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк.

— У нас и так огромное количество рецептурных препаратов продается без рецепта врача. Если доверить дистанционную продажу таких лекарств «Почте России», контроль будет полностью утерян. В целом же удаленный формат торговли препаратами вполне реален при наличии подтверждающих электронных рецептов. Курьер должен доставлять лекарство, зная, что клиент имеет право его получить. Ведь вернуть препарат в аптеку в случае отсутствия документа невозможно , — заключил специалист.

Помимо предложения обеспечить дистанционную продажу рецептурных препаратов, в одном из пунктов дорожной карты ВСП предлагает отменить правило, согласно которому онлайн-торговля разрешена только тем аптекам, у которых имеется не менее 10 точек на территории России. Это предусматривает законодательство. Но в небольших населенных пунктах аптеки не могут похвастаться такой сетью.

С точки зрения антимонопольного законодательства подобная норма действительно ущемляет права аптек. В небольших городах может быть всего пять-семь таких заведений. Но все они прошли лицензирование Росздравнадзора. И лишать их права торговать через интернет только потому, что у них менее 10 точек, — довольно дискриминационное решение, считает Сергей Шуляк.