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«Почта Молдовы» приостановила отправления в Россию по техническим причинам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Государственное предприятие «Почта Молдовы» приостановило почтовые отправления из Молдавии в Россию по техническим причинам. Об этом говорится в распространенном в субботу, 14 мая, сообщении госпредприятия.

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«По техническим причинам приостановлен прием всех почтовых отправлений (корреспонденция, посылки) в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что компания уже ищет пути для возобновления отправлений.

14 марта «Почта России» сообщала, что приостанавливает прием международных отправлений на Кубу в связи с отсутствием возможности осуществить доставку в эту страну, но уже на следующий день возобновила прием всех международных писем и посылок, кроме следующих на Украину. В сообщении также уточнялось, что в Молдову и на Кипр посылки тоже можно отправить.

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