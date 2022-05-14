«Почта Молдовы» приостановила отправления в Россию по техническим причинам

Государственное предприятие «Почта Молдовы» приостановило почтовые отправления из Молдавии в Россию по техническим причинам. Об этом говорится в распространенном в субботу, 14 мая, сообщении госпредприятия.

«По техническим причинам приостановлен прием всех почтовых отправлений (корреспонденция, посылки) в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что компания уже ищет пути для возобновления отправлений.

14 марта «Почта России» сообщала, что приостанавливает прием международных отправлений на Кубу в связи с отсутствием возможности осуществить доставку в эту страну, но уже на следующий день возобновила прием всех международных писем и посылок, кроме следующих на Украину. В сообщении также уточнялось, что в Молдову и на Кипр посылки тоже можно отправить.