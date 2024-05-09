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В Астрахани возбуждено дело по факту гибели пяти местных жителей от отравления

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Астрахани возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти местных жителей от отравления неизвестным веществом. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Астраханской области в четверг, 9 мая.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области возбуждено уголовное дело по фактам гибели пяти человек по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»)», — указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По версии следствия, в ночь на 9 мая на территории Советского и Трусовского районов Астрахани в разных местах, в том числе в транспортном средстве, были найдены тела мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет. Предварительно, все они употребляли наркотические вещества.

Предварительная причина смерти астраханцев — отравление неизвестным веществом, указано в сообщении. Кроме того, в медицинские учреждения с диагнозом «отравление неизвестным веществом» поступило 14 жителей города и ближайших районов Астраханской области, 11 из которых находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

В настоящее время по уголовному делу проведены осмотры мест происшествий, назначен ряд экспертиз, опрошены очевидцы, а также изъяты мобильные телефоны потерпевших.

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Ранее, в конце ноября прошлого года также в Астрахани произошел подобный инцидент. Тогда три человека погибли в результате отравления наркотиками. В региональном минздраве сообщили, что госпитализированы были 19 человек, шесть из которых поступили в тяжелом состоянии, еще 11 были помещены в общие палаты. Пациенты были выписаны из отделения острых отравлений 27 ноября.

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