В Астрахани выписали всех пациентов после отравления наркотическим веществом

В Астрахани всех пациентов выписали из отделения острых отравлений, куда они попали после приема наркотических веществ, предположительно, метадона. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщает министерство здравоохранения Астраханской области в Telegram-канале.

«На сегодняшний день из отделения острых отравлений выписаны все пациенты. Двое продолжают лечение в других отделениях клинической больницы № 3 в связи с сопутствующими заболеваниями», — объяснили в ведомстве.

20 ноября сообщалось, что три человека погибли в результате отравления наркотиками в Астрахани. В региональном минздраве тогда сообщили, что госпитализированы 19 человек, шесть из которых поступили в тяжелом состоянии, еще 11 были помещены в общие палаты.

Как рассказал «Известиям» 21 ноября председатель Национального антинаркотического союза Никита Лушников, отравление в городе произошло из-за того, что продавцы перепутали наркотики. По его словам, молодые люди, скорее всего, хотели купить более популярное запрещенное вещество — мефедрон, а получили тяжелый наркотик метадон, от которого гораздо проще получить передозировку.

21 ноября МВД опубликовало видео с допросом в отделении полиции граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, которых подозревают в распространении метадона в Астрахани. Один из них рассказал, как он помогал сбывать наркотик. Кроме того, 22 ноября, корреспондент «Известий» из зала Советского районного суда города сообщил об аресте подозреваемых.

На вопрос съемочной группы «Известий» признает ли он вину, один из арестованных — Хусейн Мамадинов — ответил отрицательно. Он также заявил, что его подставил наркоконтроль.

В свою очередь, другой арестованный — Нурланбег Миркадыр — на вопрос о том, понимали ли они, какое вещество распространяют, ответил отрицательно. Он также заявил, что их подставили.